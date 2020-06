Olympus ya no fabricará cámaras fotográficas ¡Que tristeza!

Sin duda alguna una leyenda de la fotografía le dice adiós a su público quien desde casi un siglo después de su primera producción. La empresa japonesa Olympus anunció la venta de su división de cámaras fotográficas, pero que en esta era revolucionada en donde la tecnología cada vez de renueva más se dejará de producir cámaras.

De acuerdo con un comunicado lanzando por la empresa, la decisión tiene que ver con la popularización de los teléfonos inteligente: “la llegada de los smartphones ha reducido el mercado de cámaras fotográficas. El cada vez más complicado mercado de las cámaras de fotos, ya no es rentable".

Olympus ya no seguirá fabricando

Sin embargo, hay una buena noticia, pues técnicamente no desaparecen las cámaras Olympus: la sección fue vendida a la empresa Japan Industrial Partners Inc, por que seguirán existiendo pero ya no con el nombre que las acompañó durante 84 años. Olympus se suma a las empresas víctimas del pecado de no innovar

Con este anuncio, Olympus se suma a otras desapariciones relacionadas por la popularización de los smartphones o la era digital misma. Kodak esta empresa que creó la primera cámara digital en 1975, pero no supo identificar y liderar la nueva tecnología. Sus líderes consideraron que la nueva cámara pondría en peligro la venta de los rollos fotográficos por lo que no apostaron por su propia invención.

La mítica marca japonesa Olympus deja de fabricar cámaras de fotos después de 84 años. https://t.co/Jd9hLPIMl4 pic.twitter.com/xYlo1GEtXK — ComputerHoy.com (@computerhoy) June 28, 2020

Asimismo de Polaroid luego de que los ejecutivos de la empresa supusieron que la gente seguía prefiriendo la fotografía impresa y no se adaptaron a la era digital. Gary DiCamillo, CEO de Polaroid entre 1995 y 2001, dijo en una entrevista: “Es sorprendente, pero los chicos hoy no quieren más copias físicas. Ese fue el más grande error que tuvimos.

TE PUEDE INTERESAR: Olympus vende su división de cámaras, 84 años de historia cambian de dueño

Asimismo pasó con Xerox, Nokia y Blackberry quienes ya no quisieron renovar sus sistemas operativos y tuvieron que irse a la bancarrota o pertenecer a otra marca más fuerte.