¡Olvídate del final de World of Warcraft: Shadowlands! Lo más interesante está en el nivel uno

A los 15 años de su vida útil, World of Warcraft tiene un problema demográfico, su base de jugadores está literalmente envejeciendo. Por el contrario, el lanzamiento de cada nueva expansión a menudo se ha centrado en lo que sigue para la comunidad hardcore de WoW, y eso se ha hecho a expensas de atraer nuevas audiencias.

World of Warcraft: Shadowlands, la octava expansión del MMORPG de larga duración programado para lanzarse más adelante en 2020, está buscando cambiar todo eso.

El muy mencionado "nivel aplastante" es un componente clave del plan, ya que reduce el límite de nivel a 60 (tal como era cuando se lanzó el juego, y como lo es hoy en World of Warcraft Classic), y representa solo uno en que Blizzard intenta reequilibrar el campo de juego a favor de todos.

Parte de este super nivel es la decisión de Blizzard de ofrecer una experiencia inicial nueva y uniforme para nuevos jugadores (o viejos jugadores que crean nuevos personajes), una que ofrece una introducción didáctica más racionalizada al mundo de Azeroth. Es un cambio muy necesario, ya que la desigual mezcla de aperturas basadas en la raza y la clase que actualmente componen el tapiz de la alfombra de bienvenida de WoW están algo anticuadas, por decir lo menos.

"Digamos que quieres probar World of Warcraft ahora mismo", explica el director de Shadowlands, Ion Hazzikostas. "Si literalmente vas e inicias sesión en Battle for Azeroth para hacer un personaje de nivel uno, en general estás jugando contenido que se creó hace más de diez años, y fue un reflejo del juego que estábamos haciendo en ese momento".

"En muchos casos, tampoco fue necesariamente diseñado teniendo en cuenta a los nuevos jugadores. Si decidiste hacer un Goblin porque creías que se veía genial, por ejemplo, lo primero que estás haciendo es una búsqueda de vehículos, porque entonces supusimos que los Goblins solo estaban siendo creados por personas que poseían múltiples expansiones y que eran veteranos de World of Warcraft".

Comienza un nuevo viaje

Esta reorganización no sólo debería ser emocionante para el estudio y para cualquiera que descubra World of Warcraft por primera vez como resultado; También es emocionante para jugadores caídos.

Durante años, jugué con la idea de volver a sumergirme a tiempo completo en el juego que dominaba a mi adolescencia, pero me sentí algo apagado por su extenso complejo de sistemas y mecanismos finales que no existían durante mi tiempo con el juego en sus días más simples. Hay una razón por la cual World of Warcraft Classic sigue siendo tan popular, después de todo.

World of warcraft es uno de los videojuegos más populares.

Pero con Shadowlands, Blizzard ofrece una sabrosa propuesta; uno donde los jugadores pueden crear un personaje, disfrutar de una aventura de gran tamaño que los pone al día con los conceptos básicos y navegar a través de un recorrido vertiginoso por el contenido más reciente de World of Warcraft antes de terminar en su nueva expansión.

Suena como el curso ideal de Fastrack aún titánico, eliminando el disipador de tiempo lleno de rutina a favor de una aventura más coherente que representa una alternativa mucho más saludable para pagar tu nivel máximo.

Si Shadowlands es bueno en sí mismo es otra cuestión completamente distinta, pero el hecho de que el viaje hacia él ya parezca una gran mejora es seguramente una buena señal.