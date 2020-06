Ok Google: lista con todos los comandos de voz

Hoy veremos una lista (por categorías) de comandos Ok Google que puedes usar para comunicarte con el Asistente de Google en español.

Como su nombre indica, para usar los comandos simplemente debes decir Ok Google si tu móvil tiene activado el reconocimiento de voz desde cualquier pantalla. En caso contrario, un modo rápido de abrir el Asistente de Google es hacer una pulsación prolongada en el botón inicio. Se abrirá así el Asistente en el modo de escucha, esperando el comando.

Hemos recopilado una lista por categorías para que puedas encontrar fácilmente los comandos que te interesan. Ten en cuenta que estos son ejemplos variados para casos concretos. El Asistente de Google acepta un montón de distintas variantes para hacer una misma acción. Por ejemplo, "despiértame a las 7" y "alarma a las 7", "pon la alarma a las 7" son todas la misma acción.

Deportes

¿Te gustaría saber cuándo juega tu equipo favorito o cuál ha sido el resultado de un partido de tenis? El Asistente de Google tiene todas las respuestas. Esto es lo que puedes preguntar:

¿Cómo le va a la UEFA? Búscame noticias deportivas. ¿Ha ganado Atleti? ¿Cómo es el ranking de la NBA? ¿Cuándo juega el Valencia? ¿Cómo es el ranking de la Bundesliga? ¿Quién es el hombre más rápido del mundo? ¿Cuál es la alineación de Betis?

Juegos y diversión

Si lo que quieres es diversión y que el asistente te entretenga, tienes la posibilidad de pedirle que juegue contigo o que te enseñe algo de curiosidad. Para ello, use estos comandos "Ok Google":

Cuéntame una cita famosa. Enséñame algo. Muéstrame fotos de gatos. Cuenta del 1 al 10. Cuéntame un chiste. Dime algo interesante. Cuéntame una historia de miedo. Dime un cumplido Rodar un dado. Lanza una moneda. Ayúdame a lavarme las manos (reproduce música durante 40 segundos para que sepas cuánto tiempo tienes que lavarte las manos). Juguemos piedra, papel o tijera. Me estoy aburriendo. Sorpréndeme Juegos de terceros. Si quieres jugar juegos de terceros, intenta decir Play I know it, Talk to Trivia Crack, Talk to Space Quiz, Contact The Mansion of Spirits o Talk to The Vortex.

Viajes, mapas y rutas.

El Asistente de Google es muy útil cuando conduce, ya que puede pedirle que le muestre la ruta a un lugar sin tener que tocar la pantalla del móvil. También es de gran ayuda, por ejemplo, cuando vas a tomar un avión, porque te ofrece toda la información que necesitas sobre el vuelo.

Luego, le dejamos algunos comandos que necesitará cuando viaje:

Llévame a casa. Ve al supermercado más cercano. ¿Qué puedo hacer en París? ¿Hay cafeterías cerca? ¿Qué vuelos hay de Madrid a París en junio? Encuentra un restaurante asiático. Restaurantes cercanos Encuentra tiendas. Dime como llegar al trabajo. ¿A qué hora es mi próximo vuelo? Pregúntele a Iberia sobre el estado del vuelo actual de Madrid a Bogotá. Solicite a Iberia la puerta de embarque de Sevilla a Londres el 25 de diciembre.

Traducción y diccionario

Si necesita traducir o buscar palabras en el diccionario, pregunte al asistente de Google qué necesita saber para responder. Aquí puede ver algunas de las cosas que puede solicitar:

¿Cómo se dice "hasta luego" en italiano? "Aeropuerto" en alemán. Traducir aeropuerto al ruso. Ayúdame a traducir. Quiero que seas mi intérprete italiano. Definir "circunlocución". ¿Qué significa "serendipia"?

Compras y pedidos

El Asistente de Google será de gran ayuda para realizar compras y administrar sus pedidos. Aquí hay algunos comandos que puede usar:

Agregue serpentinas y detergente en polvo a la lista de compras. ¿Qué tengo en mi lista de compras? ¿Dónde está la lista de compras? Vaciar la lista de compras. Mostrar mis pedidos Pide papel de cocina en Amazon. Rastrea mis paquetes.

El motor de búsqueda de Google ha lanzado una nueva funcionalidad. Cuando busca animales salvajes, aparece una opción para verlos en formato de realidad aumentada.

Conozca mejor el Asistente de Google

¿Te gustaría conocer mejor el Asistente de Google? Puedes preguntar "¿Qué sabes hacer?" para que explique en detalle cuáles son todas sus funciones.

Si tienes curiosidad también tienes la posibilidad de hacerle preguntas personales. para descubrir cuáles son sus gustos y su forma de ser. Estos son algunos de ellos:

¿Te consideras introvertido o extrovertido? ¿Qué te pone nervioso? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Hay algo que te gustaría aprender? ¿En qué estoy pensando ahora? ¿Cuáles son tus sueños y esperanzas? ¿Puedes aprender? ¿Tienes amigos robot?