¡Oficial! Apple cancela el evento WWDC 2020 por coronavirus

Estados Unidos es uno de los países con mayor número infectados por el coronavirus, es por eso que se ha cancelado un sinfín de eventos culturales, artísticos, deportivos y tecnológicos, tal es el caso del WWDC 2020 que organiza Apple, pues las derivadas situaciones han cancelado su conferencia para desarrolladores, que se tenía programado para el mes de junio.

Cabe mencionar que el WWDC 2020 no se llevará a cabo en un evento físico, pues la empresa de Cupertino ha especificado que se llevará a cabo a través de un evento online, también en el mes de junio. Asimismo la empresa dio a conocer en conferencia de prensa que donde habrá anuncios como la nueva versión de iOS y las mejoras de software para este año, los talleres para desarrolladores también se llevarán a cabo de la misma manera.

Apple reprogramará el evento

Se cancela el WWDC 2020

Sin embargo, no todo está perdido, pues a pesar de que varias empresas no dieron una fecha de reponer sus eventos, Apple es la excepción quien también ha mencionado que más adelante compartirá todos los detalles sobre la WWDC para que los usuarios de todo el mundo sepan cómo seguir el evento en vivo desde sus computadoras y no quede en el olvido.

Cabe recordar, que este es uno de los eventos más importantes de Apple el cual se realiza año con año en San José, California, y se ha reconocido que un evento de esta magnitud no se lleve a cabo genera grandes pérdidas económicas para los comerciantes locales y hoteles de la zona, por lo que la compañía tomará acción al respecto.

Asisten más de 10mil personas a este evento

Ante estas ganancias que ya tenían fondos de recuperación, Apple donará un millón de dólares a San José para compensar la cancelación del evento, algo que de momento no ha hecho ninguna otra compañía de tecnología. Los organizadores del evento invitó a todos las personas interesadas estén pendientes del sitio y redes sociales, donde compartiremos todos los detalles para seguir la WWDC y otras grandes conferencias de tecnología que han sido canceladas por el incremento de coronavirus en varias partes del mundo.