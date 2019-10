¡Ofertón! Netflix comienza a lanzar su plan para celulares por 4 dólares

Por increíble que parezca, Netflix ha dado a conocer que su nueva tarifa de cuatro dólares ya está disponible, aunque por ahora solo en Malasia. La realidad es que resulta una excelente noticia para todos los usuarios que quieren ver contenido en sus celulares a un precio reducido de un plan de la compañía donde solo ofrece contenido en SD y para una pantalla.

Cabe mencionar que este nuevo plan se incorpora con la oferta actual, pero al habilitarlo se establece el límite total al acceso a Netflix a un solo dispositivo móvil y con una calidad de video más baja (definición estándar a 480p). Lo que significa que la limitación de una sola pantalla se limita de manera exclusiva a un terminal móvil, sin que pueda utilizarse en otros dispositivos, como TVs o PCs portátiles.

Lo que sí permite al usuario es ver contenido en tablets, pues varias de estas casi tienen el mismo tamaño que un PC portátil; dejando a un lado eso termina siendo una muy buena oferta para las personas que limitan el streaming a su aprovechamiento en movilidad. Además, debemos considerar que Netflix en Malasia tiene competencia con un gran número de servicios con precios agresivos como iFlix, Dimsum, playTV y Astro Go, entonces en ese contexto este plan de precios tiene sentido.

El tema de Netflix no es el mismo en occidente, por lo que posiblemente por ahora este ofertón no llegue a otras regiones o a países occidentales, debido a que con la aparición y llegada de Disney+ y Apple TV+, con precios más reducidos, no parece que vayan a modificarse los planes de la empresa a corto plazo.

