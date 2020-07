Oculus: En busca de aventuras de comedia

Cada una de las aventuras elegidas a continuación ofrece infinitas risas a través de personajes extravagantes, escenarios de payasadas y narraciones conjuntas. Tendrás que ser más astuto que los personajes extravagantes y los ingeniosos acertijos, ¡así que no olvides llevar tu gorra de pensamiento!

Colección de Oculus: En busca de aventuras de comedia

Trover Saves the Universe

Del co-creador de Rick and Morty llega Trover Saves the Universe. Tus perros han sido secuestrados por un loco con pico que los metió en los agujeros de sus ojos y está usando su esencia de vida para destruir el universo. Estás asociado con Trover, un pequeño monstruo de ojos morados que no es un gran fanático de trabajar o ser puesto en la posición de tener que salvar el universo. Solo tú y Trover pueden salvar todo en esta extraña aventura de comedia llena de combate, plataformas, rompecabezas y opciones moralmente cuestionables, ¡creado por Justin Roiland! -Controla los movimientos de Trover, pero no su boca. Tiene mucho que decir sobre lo que está sucediendo en el juego. -Viaja por el cosmos para experimentar una variedad de extraños planetas alienígenas y personajes con grandes personalidades. -Actualiza Trover Y TÚ MISMO con nuevas habilidades mientras evades situaciones incómodas. -Sumergirse en la rareza.

Job Simulator

¡NUEVA ACTUALIZACIÓN! * ¡Todos los trabajos + horas extras infinitas ahora incluyen subtítulos y soporte adicional de idiomas!

En un mundo donde los robots han reemplazado todos los trabajos humanos, ingresa al "Simulador de trabajos" para aprender cómo era 'trabajar'.

Los jugadores pueden revivir los días de gloria del trabajo simulando los placeres de ser un chef gourmet, un empleado de oficina, un empleado de una tienda de conveniencia y más.

Características clave de jobbing:

¡Lanza una engrapadora a tu jefe!

¡Aprenda a 'trabajar' en cuatro de representaciones no tan históricamente precisas de la vida laboral antes de que la sociedad fuera automatizada por robots!

Usa tus manos para apilar, manipular, lanzar y aplastar objetos de una manera inexplicablemente satisfactoria.

¡Agite el café agresivamente y comer alimentos cuestionables de la basura!

¡Obtenga una valiosa experiencia de vida despidiendo a nuevos empleados, sirviendo golosinas, preparando té inglés y destrozando motores de automóviles!

¡Trabaja el turno de noche interminable con el modo Infinite Overtime!

Virtual Virtual Reality

En el futuro cercano, ¿cuál es el propósito de la humanidad? Activitude, el Sistema Laboral Virtual, está aquí para ayudar. Su compañía humana artesanal todavía es muy buscada por los clientes de IA. Ponte el auricular. Encuentra tu vocación.

Pssst. . . Claro, podrías funcionar como un perro de terapia para una IA en Bismarck y ver cómo suben tus calificaciones de trabajo, pero ¿no anhelas algo más: aventura, conflicto, propósito? ¡Escápese detrás de escena de Activitude poniéndose auriculares VR para saltar entre realidades, o aspire el mundo que lo rodea con su herramienta de limpieza Poly de la marca Activitude! Outrun Chaz, tu manager, mientras intenta expulsarte PERMANENTEMENTE. En el camino, descubra la historia más profunda de la evolución de Activitude desde el inicio de la realidad virtual hasta el "proveedor de propósito humano" que es hoy.

Caracteristicas

Más de 50 realidades virtuales virtuales explorables

Bocadillos virtuales comestibles en la sala de descanso

Estado del arte de la simulación de ballenas

Una alcachofa te grita

Accounting+

¿Cuánto tiempo llevan estas gafas presionando mi carne? Lo que comenzó como un pequeño juego entre William Pugh (La parábola de Stanley), Dominik Johann (Minit) y Justin Roiland (Rick y Morty) es ahora, dos años después, una aberración de tecnología deformada, mundos extraños y criaturas extrañas e inquietantes. Desde su debut, la contabilidad se ha triplicado en tamaño, mutado en un intrincado laberinto de realidades virtuales prohibidas. Con innumerables secretos más para descubrir si tienes el estómago para enfrentar los peligros de los nuevos personajes que cobran vida con un elenco de leyendas cómicas (Rich Fulcher, Reggie Watts y Justin Roiland). PELIGROS: si mueres en realidad virtual, mueres en la vida real. - No juegues después de la medianoche. - Logros vinculados a actos imperdonables de corrupción humana. - Una banda sonora mucho mejor que una banda sonora de un juego de realidad virtual tiene derecho a ser. - Subtítulos y traducciones para 9 idiomas. ¡Guau, internacionalmente peligroso! - El vacío del espacio. Sí, eso es peligroso. - Y desafortunadamente: los policías.

