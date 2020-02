Nunca se ha desarrollado la app de Instagram para iPad, aquí la razón

Todos aquellos que gustamos de usar la app Instagram y además tenemos un iPad hemos tenido la duda del porqué nunca se ha tenido en cuenta la popular tablet de Apple, más aún si tomamos en cuenta que tanto el iPad como Instagram son productos muy bien consolidados, lo que llevaría a pensar que un movimiento lógico sería que existiera.

App de instagram disponible para iPad

Lo que sí existe es la app de Instagram para iPhone que se puede instalar en el iPad, pero se trata de una app que lo único que hace es redimensionarse, dando la sensación de ver contenido en muy baja calidad y con áreas muestras en la pantalla, algo que sin duda molesta a muchos usuarios que se han dado el tiempo para preguntarle al mismo CEO de Instagram a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Instagram tampoco ha hecho mucho por resolver esta duda con el paso del tiempo, y siempre encuentra la forma de salirse por la tangente, sin embargo, Adam Mosseri, el CEO de la app, harto de la misma pregunta una y otra vez, se animó a contestarla, aunque su respuesta no ha sido muy creíble ni bien aceptada por todos los usuarios de iPad que preguntaron.

Parece que no habrá app dedicada pronto

“Nos gustaría crear una aplicación para iPad, pero no tenemos mucha gente y tenemos mucho que hacer, y aún no ha surgido como la próxima mejor opción”. se puede leer en el tweet del CEO de Instagram, y aunque cumplió con responder, no ha dejado satisfechos a los que respondieron.

El principal punto por el que no convence la respuesta es porque Instagram es una app muy popular, y tiene muy altos ingresos, por lo que su infraestructura también es grande y sólida, por lo que es impensable que no exista personal y fondos suficientes para poder desarrollar una app para iPad, mucho menos después de que fuese adquirida por Facebook.

App para iPhone redimensionada

El desarrollo de una app dedicada para el iPad no debería suponer mucho problema para una empresa con las capacidades de Instagram, tal vez la app para iPad no sea una buena fuente de ingresos y no valga la pena dedicarle un equipo especializado, sin embargo lo que es molesto es que la excusa sea la falta de personal y recursos.

