Nunca más olvides tus contraseñas con este genial software para administrarlas

El día de hoy mostramos un software que es sumamente útil y tiene que ver con las contraseñas, esas que nosotros elegimos o que nos proporcionan, pero que no siempre resultan fáciles de recordar, Enpass Password Manager promete darnos la tranquilidad de siempre recordar las contraseñas y mantener nuestra información segura.

Existe una gran posibilidad de recordar un número PIN de memoria, al igual que las contraseñas que utilizamos a diario en el trabajo o en casa, pero también existe alta posibilidad de olvidarlas.

Pero para todas las contraseñas que se cambian periódicamente o los sitios web o apps que no usamos tan seguido representa un gran riesgo el no manejarlas adecuadamente, es lo que ocurre cuando no consideramos de mucha importancia dichas credenciales, sin contar que actualmente tenemos una cuenta para cada cosa y no es recomendable usar la misma para todo.

Enpass Password Manager nos ofrece evitar recordar una gran cantidad de contraseñas por medio de un medio inteligente, simple y ultra seguro para resguardar nuestras cuentas y que siempre estén accesibles.

Ya no pierdas tus contraseñas

Este interesante software crea una contraseña única y totalmente segura para todas y cada una de las aplicaciones o sitios web que utilizamos, su forma de trabajar es simple, siempre recordará las contraseñas y luego completará automáticamente esa información cuando sea necesario iniciar sesión.

Además es capaz de identificar contraseñas débiles, duplicadas o comprometidas que actualmente estemos utilizando y mos pedirá cambiarlas.

La gran ventaja es que Enpass no solo almacena contraseñas, también guarda toda la información de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias, licencias, archivos, documentos o cualquier otra cosa que se requieren para completar todos esos formularios en línea.

La seguridad recae en que ninguno de los datos se almacena en ningún servidor externo, solo en el dispositivo local, de esta forma existe la garantía de que nadie más tendrá aceso a las contraseñas y datos.

Otra ventaja que ofrece Enpass es la posibilidad de poder sincronizar la cuenta en todos nuestros dispositivos, independientemente de la plataforma por medio de un servicio en la nube personal como Dropbox, GoogleDrive, OneDrive u otros.