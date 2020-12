Nuevos televisores Samsung HDR10+ se adaptarán a la iluminación ambiental

Samsung tiene como objetivo mejorar la experiencia de visualización de HDR10+ en sus televisores con una nueva función llamada HDR10 + Adaptive. La función utilizará el sensor de luz integrado del televisor para determinar las condiciones de iluminación y ajustará automáticamente la calidad de la imagen para ofrecer una experiencia más cinematográfica.

Según Samsung, la función HDR10 + Adaptive debutará a nivel mundial con su próxima gama de televisores QLED, y será capaz de ofrecer una excelente experiencia de visualización HDR10 + incluso en habitaciones muy iluminadas. La función admite la optimización dinámica escena por escena, basada en las pautas de HDR10 + LLC, y es capaz de ajustar la calidad de la imagen a cualquier condición de iluminación de la habitación sin pérdida de detalle o contraste.

HDR10 + Adaptive es una nueva característica que llega al estándar de alto rango dinámico que optimizará la calidad de la imagen del televisor en función del brillo ambiental de una habitación, anunció hoy Samsung. El contenido HDR generalmente está diseñado para verse mejor en habitaciones oscuras con la menor cantidad de luz ambiental posible, pero la nueva función promete usar el sensor de luz de su televisor para reaccionar a entornos brillantes y ajustar la calidad de la imagen en consecuencia. Samsung dice que la función se lanzará a nivel mundial con sus "próximos productos de TV QLED".

Hablando sobre la nueva función HDR10 + Adaptive, Younghun Choi, vicepresidente ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics, dijo: “A medida que los consumidores pasan más tiempo en casa, Samsung ha estado buscando formas de enriquecer la experiencia de entretenimiento de los consumidores en la comodidad de sus hogares. Estamos encantados de ofrecer soluciones de calidad de imagen inteligente que mejorarán la experiencia de visualización de HDR en el hogar de los consumidores, brindando una experiencia cinematográfica de calidad original a nuestros consumidores de todo el mundo".

HDR10 + no es el primer estándar HDR que ha introducido una función de este tipo. En el CES del año pasado, Dolby anunció Dolby Vision IQ, una nueva función para su propio estándar HDR que también promete optimizar el contenido HDR para la habitación en la que se está viendo. La función pasó a aparecer en televisores seleccionados de LG y Panasonic durante el transcurso del año y en general fue bien recibido en las revisiones.

Samsung señala que HDR10 + Adaptive funcionará con Filmmaker Mode, una configuración de pantalla lanzada el año pasado que desactiva los efectos de posprocesamiento como el suavizado de movimiento para mostrar el contenido con la mayor precisión posible.

La función HDR10 + Adaptive también funcionará con el modo Filmmaker, una configuración de pantalla lanzada el año pasado que desactiva los efectos de posprocesamiento para mostrar el contenido con precisión. Para hacer que estas nuevas funciones sean más accesibles para los usuarios, Samsung se ha asociado con Amazon para habilitar el Modo Cineasta y HDR10 + para los clientes de Prime Video. Gracias a esta asociación, todos los títulos UHD en el servicio de transmisión se entregarán automáticamente en HDR10 + a los usuarios de televisores Samsung QLED. Actualmente, no está claro si Samsung actualizará su línea existente de televisores QLED para admitir la nueva función.

En comparación con Dolby Vision, el estándar HDR10 + no es tan compatible con los fabricantes de televisores y los servicios de transmisión. Sin embargo, cuenta con el apoyo de Samsung, el mayor fabricante de televisores del mundo, y de Amazon a través de su servicio de transmisión de video Amazon Prime. No es una coincidencia que estas fueran las dos empresas que anunciaron el estándar hace más de tres años. Mientras tanto, Dolby Vision es compatible con televisores de fabricantes como LG y Sony, y el contenido compatible con el estándar se puede encontrar en servicios de transmisión como Netflix y Disney Plus.

Samsung dice que sus próximos televisores QLED serán compatibles con HDR10 + Adaptive, pero no está claro si sus televisores existentes se actualizarán con la nueva función. Hasta ahora, Samsung no ha publicado ninguna información adicional sobre su próxima línea de televisores QLED. Pero esperamos aprender más de la compañía en las semanas previas al CES 2021.