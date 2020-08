Nuevos teasers de Batman confirman escenario y villanos

Durante la semana pasada, WB Games Montreal ha estado lanzando teasers para su nuevo juego de Batman, que se revelará oficialmente el sábado 22 de agosto en DC FanDome. Ahora los teasers han culminado en un nuevo tráiler que parece confirmar su escenario, así como imágenes que aparentemente confirman a Court of Owls como el principal grupo de villanos del juego.

A principios de esta mañana, la cuenta de Twitter r3dakt3d tuiteó una imagen de un dial con una insignia de búho en el centro, sugiriendo fuertemente que el nuevo juego de Batman de WB Games Montreal de hecho contará con Court of Owls como se ha rumoreado durante meses. El tweet fue en realidad un rompecabezas que llevó a los fanáticos al primer avance adecuado de Batman de WB Games Montreal, que aparentemente confirma el escenario.

El avance del juego de Batman muestra un mapa de lo que parece ser Gotham City, coincidiendo con informes anteriores de que el nuevo juego contará con un Gotham de mundo abierto similar a Arkham Knight. El mapa de Gotham City se muestra en un dispositivo que se encuentra en una especie de sala de máquinas con engranajes grandes, que podría ser una torre de reloj. Quizás esta sea una pista de dónde se esconde Court of Owls en el nuevo juego de Batman, aunque eso es solo una especulación en este momento.

Más avances del videojuego de Batman

Otros avances para el nuevo juego de Batman han insinuado que Court of Owls no serán los únicos villanos que los jugadores encontrarán. Los asesinos de Court of Owls, llamados Talons, aparentemente también serán parte del nuevo juego, y se rumorea que Two-Face también jugará un papel. Si los juegos anteriores de Batman: Arkham son una indicación, entonces es muy probable que otros miembros de la galería de pícaros de Batman también aparezcan en el nuevo juego.

En cuanto a los personajes jugables, el rumor persistente es que el nuevo juego de Batman tendrá a Bat-Family jugable, con Batgirl destacada como una posibilidad distinta. Algunos de los avances han señalado directamente a Batgirl en el nuevo juego, por lo que no sería sorprendente que eso se anuncie en DC FanDome el 22 de agosto.

WB Games Montreal ha estado provocando el nuevo juego de Batman durante una cantidad considerable de tiempo, por lo que probablemente será un alivio para los fanáticos cuando el juego finalmente se revele en DC FanDome. Mientras tanto, los fanáticos pueden sintonizar para ver otros proyectos de videojuegos de DC Comics, como el juego Suicide Squad de Rocksteady, así como algunas posibles sorpresas de otros estudios.

Se rumorea que Batman está en desarrollo para plataformas no especificadas.

