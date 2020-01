Nuevo videojuego de Super Campeones llegará a Switch, PS4 y PC

Bandai Namco lanzará un nuevo videojuego de Captain Tsubasa: Rise of the New, mejor conocido como Súper Campeones en México, para consolas Play Station 4, Nintendo Switch y PC este 2020.

"Estamos muy emocionados de entrar en la cancha de futbol y traer de regreso al Captain Tsubasa (Super Campeones) a consolas y PCs para los jugadores occidentales con Captain Tsubasa: Rise of New Champions", anunció Dennis Lee, director de Bran Marketing en Bandai Namco Entertainment.

Oliver Atom, Tom Misaki, Andy Johnson y los icónicos personajes del anime estarán presentes en un videojuego modo arcade de futbol, que permitirá a los fanáticos tirar una chilena ¡en tiempo real! con el Online Versus Mode. También contará con gameplay multijugador con modo Historia y Versus Mode.

"Con Captain Tsubasa: Rise of New Champions, combinamos la emoción global del futbol con la nostalgia de la clásica franquicia de Captain Tsubasa, todo presentado con estilo y con la vena artística del anime. Los fans del futbol y del anime están invitados a vivir una verdadera, única e inolvidable experiencia", añadió.

Sin embargo, los nombres de los jugadores no serán las adaptaciones conocidas en México de Súper Campeones, sino que más bien, se mantendrán igual a la original versión japonesa, y lo mismo sucederá con las voces que serán en idioma japonés con subtitulos disponibles en inglés, español latino y portugués brasileño.

Esto seguramente para reforzar los elementos originales de la franquicia que tendrá el apoyo de Yoichi Takahashi, autor del manga, y la editorial Shueisha, al entregarle la licencia oficial de Super Campeones.

“Conseguir la licencia de Capitán Tsubasa para lanzar un juego de fútbol en el mercado occidental es un sueño hecho realidad. Captain Tsubasa: Rise of New Champions no es un juego que se haya creado pensando únicamente en los amantes del manga, sino para que pueda ser disfrutado por los aficionados al fútbol de todo el mundo”, Hervé Hoerdt, vicepresidente sénior de marketing, digital y contenidos de Bandai Namco Entertainment Europa

En el tráiler de presentación se muestran algunos momentos icónicos de Super Campeones, donde Oliver Atom se luce con sus grandes habilidades, tal como en el manga, y el clásico tiro del tigre de Steve Hyūga. Un emocionante video que dejará fascinados a todos los fanáticos.

Pero no tan rápido, falta esperar un poco más para conocer todos los detalles del juego de Super Campeones, que regresará después de 10 años ausentes, para desafiar la experiencia del anime en los videojuegos.

