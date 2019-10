¿Nuevo en los videojuegos? Checa este diccionario (1) para entrar al mundo GAMER

Te dejamos la primera parte de un diccionario que te ayudará en gran medida si te estás interesando en entrar al mundo de los videojuegos y aspiras a ser un gamer y de los mejores. Así ue

Campear

En videojuegos de modo multijugador (shooters), campear es el permanecer en un punto concreto del mapa, pero sin que se te vea o bien que sea de acceso difícil esperando a que los demás jugadores se pongan a tiro, que por cierto esta práctica es muy mal vista en la comunidad gamer incluso provoca molestias y enojos, además hay títulos que lo penalizan.

Cinemática

En los videojuegos de ahora este es un recurso básico si quieres contar una historia, son pequeñas secuencias de vídeo en la que el jugador no puede interactuar pensadas para hacer avanzar la trama o solamente para destacar algo en particular. Títulos como The Last of Us o MGSV: The Phantom Pain toman técnicas propias del cine y un gran mimo en los detalles para conseguir cinemáticas que cautivan.

Farmear

Esta es una de las técnicas más conocidas para hacer una mejorar al personaje. El farming es repetir acciones o mecánicas de un juego, tales como repetir una zona en la que puedes conseguir muchas monedas o experiencia para subir de nivel.

Crafteo

Viene de ‘craft’, es decir “elaborar o construir” pero para los gamers es que el jugador obtenga objetos a partir de materiales distintos, este se ha vuelto un recurso muy común en juegos de todo tipo, pero necesita de recolección y habilidades específicas para conseguir mejores armas, armaduras, consumibles o incluso Macguffins que permitan a la trama avanzar.

Bug y glitch

El bug es un error de programación en el juego, por lo que produce un mal funcionamiento del mismo: personajes que desaparecen o salen volando, partidas borradas, por otra parte el glitch también es un fallo en el juego, pero a diferencia del bug no estropea la experiencia del jugador y es un error del que él mismo puede sacar provecho consiguiendo más dinero, experiencia, o incluso atravesando una zona.

Clipping

Este es uno de los conceptos más polémicos. Popularmente se cree que es ese momento en el que nuestro personaje traspasa cualquier objeto o elemento de un escenario. Realmente el clipping es una técnica que consiste en ocultar elementos.





Con información de Muy Interesante