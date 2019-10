¿Nuevo en Pokémon GO? Te decimos todo lo que debes de saber de este increíble juego

Desde hace 3 años Pokémon Go se ha posicionado como uno de los videojuegos de realidad aumentada para dispositivos móviles más populares en todo el mundo y es que no hay persona en la tierra que no haya escuchado hablar acerca de este increíble juego.

Pero si formas parte de este pequeño grupo de personas que jamás han descargado el juego y se han animado a hacerlo por vez primera, te dejamos un pequeño glosario para que vayas aprendiendo un poco más acerca del exitoso juego que Niantic y The Pokémon Company han preparado especialmente para ti.

Es importante destacar que este glosario es cien por ciento oficial, es decir que los desarrolladores se han encargado de darlo a conocer a través de las redes sociales para ayudar a todos los entrenadores en esta nueva aventura.

Glosario oficial de Pokémon Go

Baya Frambu: Durante un encuentro, puedes ofrecer este objeto a un Pokémon salvaje para que sea más fácil capturarlo.

Caramelo: Consigues caramelos al capturar pokémones, hacer eclosionar huevos, y transferir pokémones al Profesor. Los caramelos se usan para hacer evolucionar y fortalecer a estas criaturas.

Entrenador: Los Entrenadores son personas que juegan con Pokémon Go.

Evolución: La evolución es el proceso de usar caramelos para hacer que un pokémon se transforme en una de las especies evolucionadas de Pokémon.

Gimnasios: Los gimnasios son ubicaciones en las que puedes combatir con los pokémones de los equipos rivales, o entrenar a tu captura combatiendo contra los pokémon que otros miembros de tu equipo hayan asignado allí.

Huevos: Los huevos pokémon son objetos que pueden encontrarse en las poké paradas.

Incienso: El incienso atrae a los pokémon salvajes a tu ubicación con su esencia aromática.

Incubadora: Colocar un huevo en una incubadora te permite hacer eclosionar un pokémon cuando caminas. Cuando colocas un huevo en una incubadora y caminas una distancia específica, el huevo eclosionará y se convertirá en un Pokémon.

Módulo de Cebo: Puedes atraer un pokémon salvaje a una poképarada durante un tiempo limitado con un Módulo de Cebo.

Poké Balls: Las Poké Balls son objetos usados para capturar pokémones salvajes. Pueden encontrarse en poképaradas y se compran en la tienda. La Poké Ball Grande, Ultra y Máster son de alto rendimiento con una gran capacidad de capturar Pokémon salvajes.

Pokédex: Tu pokédex es donde encontrarás información sobre todas las especies de Pokémon que hayas capturado o encontrado.

Poképaradas: Una Poképarada cambiará su forma cuando camines lo suficientemente cerca. Tócala para interaccionar con ella, y gira el fotodisco para conseguir objetos.

Pokémon Debilitado: Un pokémon se debilita cuando sus puntos de salud (PS) llegan a 0. Un pokémon debilitado puede reanimarse usando los objetos Reanimación o Reanimación Máx.

Pokémon Salvaje: Los Pokémon que no se han capturado todavía se conocen como Pokémon salvajes.

Polvo Estelar: El Polvo Estelar se obtiene atrapando Pokémon, haciendo eclosionar Huevos, y ganando los bonus de Defensa. Se usa para dar más poder a los Pokémon.

En otras noticias, si tú eres un jugador con más experiencia es mejor que sepas que Niantic confirmó por medio de la cuenta de Twitter del juego que Darkrai, el pokémon legendario, regresará al juego como parte del nuevo evento de Halloween en las incursiones de cinco estrellas.

Así que no lo pienses más y prepárate para ser el mejor maestro pokémon en estas tenebrosas épocas de Halloween, y recuerda que Pokémon Go está disponible para su descarga gratuita en Play Store y App Store.