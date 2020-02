Nuevas tecnologías en los televisores que llegarán a lo largo de este 2020

Cada nueva generación de televisores cuenta con pequeñas pero significativas mejoras, desde la corrección del contraste, como el mejoramiento del audio, sin contar con la capacidad de ser compatibles con las más altas resoluciones, y aunque en un principio puedan ser productos premium o caros, cada vez más rápido estas mejoras se estandarizan.

Más pantalla, menos marco

En el 2020 los Juegos Olímpicos serán transmitidos en 8K, y aunque es una resolución a la que muy pocos modelos son compatibles, con este impulso comenzará ser producido más contenido en esta resolución, justo como sucedió en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, donde la tecnología 4K era lo más novedoso, y fue el escaparate perfecto para que se produjera más contenido.

La tecnología OLED continuará con su desarrollo y optimización, además de que cada vez será más y más accesible, lo que indica que para el 2020, los televisores con panel OLED tendrán una reducción en el precio para el consumidor, además de que es muy probable que esta tecnología se vaya integrando a las gamas medias y bajas conforme va pasando el tiempo.

Los fabricantes de televisores también se han dado cuenta que no sólo se trata de desarrollar tvs premium de más de 75 pulgadas, ya que muchos consumidores quieren la tecnología más reciente pero no todos tienen el espacio suficiente para poder tener un televisor tan grande, entonces las gamas premium ya no sólo son gigantes, y el promedio se encuentra en las 48 pulgadas.

Las TVs prometen varias mejoras para este año

Mejor imagen y mejor audio

Por otro lado los marcos de las pantallas se han ido reduciendo, los modelos convencionales de hace cinco años contaban con un bisel de hasta 5 centímetros circundando el panel y ahora hay televisores que tienen un marco de poco más de 5 milímetros, lo que da un efecto de pantalla sin bordes, aprovechando al máximo el tamaño del dispositivo.

La integración del HDMI 2.1 supone también un gran avance tecnológico ya que permitirá a todos los gamers conectar los televisores de máxima resolución a la PC, con una sincronización de frecuencia lo más cercano a la perfección, ya que la tasa de fotogramas es lo prácticamente ideal para PCs o consolas con resoluciones altas nativas.

También se esperan las tecnologías que permitan a los televisores ajustar sus configuraciones dependiendo del espacio en el que se encuentren, así como la cantidad de luz, si es de día o de noche y que tanta sombra hay sobre el dispositivo, la capacidad de poder manipular el brillo, el contraste y las gamas de color de forma autónoma es sin duda uno de los avances más interesantes.

Mayor resolución en más tamaños

De igual forma, sucede con el audio en los televisores, que dependiendo del entorno, podrá ajustar los parámetros para que el sonido sea el mejor sin importar las condiciones ambientales o espaciales, mejorando la experiencia para el espectador.

