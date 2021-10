Nueva versión de Whatsapp Plus 2021 ¿cómo se descarga y qué ofrece?

Nadie puede negar que WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial debido a que ayuda a las labores cotidianas de comunicación, tanto laboral como en los estudios, pero muchos otros prefieren otras versiones y ahora llegó la nueva versión de Whatsapp Plus 2021.

Y aunque esta no es una actualización no autorizada de Facebook (el propietario de la plataforma), se puede personalizar completamente la apariencia de la app: colores, temas e incluso fondos, algo que el WhatsApp original no puede hacer del todo.

El 4 de octubre WhatsApp, Facebook e Instagram sufrieron una caída global por lo que muchos se han replanteado seguir con la versión original, sobre todo cuando la versión V17.40 de WhatsApp Plus ya se podía descargar para Android.

Nueva versión de Whatsapp Plus 2021

Whatsapp Plus es popular por las funciones que tiene.

Whatsapp Plus 2021 proporciona ‘emoticones’ exclusivos, la leyenda “Online” se puede ocultar, el usuario define quién puede llamar y quién no. También, se pueden ver los Estados que han sido eliminados, y cubrir la sección “escribir” para que nadie sepa cuándo una persona está redactando un mensaje, entre otras funciones.

Pero la nueva versión de Whatsapp Plus 2021 tiene todavía más funciones que sumarle por ello muchos han decidido descargar y usar el APK de WhatsApp Plus, bajo la versión 17.50.

¿Cómo descargarlo?

Busca el APK de la nueva versión de Whatsapp Plus 2021

Elimina WhatsApp original.

Ve a Google Chrome y descarga WhatsApp Plus APK (archivo ejecutable).

Verifica la URL para no descargar ningún malware o programa que pueda dañar tu computadora.

Instala WhatsApp Plus para autorizar Google Chrome.

Finalmente, para instalar WhatsApp Plus espeficar un número de teléfono móvil y elegir desde dónde exportar los chats.

Observaciones

En caso aparezca una advertencia que indica que no se puede instalar WhatsApp Plus, debe eliminar todo lo relacionado con WhatsApp. Para hacer esto, se debe ir a Configuración, Aplicaciones y en la barra de búsqueda, escriba WhatsApp.

Novedades de la nueva versión de Whatsapp Plus 2021

En la nueva versión 17.50 de Whatsapp Plus estas son las novedades.

Un nuevo sistema de privacidad y seguridad La posibilidad de configurar WhatsApp Plus con un modo “no molestar” Ocultar el estado de la conexión y las conversaciones. Se puede bloquear o suspender el estado “visto por última vez” Habilitar las notificaciones de eliminación automática. Puede activar en un chat determinado si desea alertas de conexión. Cuenta con la opción de programar mensajes. Se puede recuperar las fotos que han sido eliminadas de un chat. Tiene la posibilidad de cambiar el color de cada sección y descargar nuevos temas también.

Pero si te preguntas si ¿es seguro el uso de esta nueva versión? Como ya se mencionó anteriormente, no es la versión original por parte de la empresa dirigida por Mark Zuckerberg.

Aunque su actualización es totalmente segura para cualquier usuario se corre un alto riesgo que al descargar la nueva versión de Whatsapp Plus 2021 o cualquier otra la compañía real pueda bloquear el número permanentemente y no podrás usarlo ni en la versión original o plus.

