Novedades que llegarían a WhatsApp: tercera “palomita” y negocios cercanos

La aplicación de WhatsApp se ha convertido en uno de los servicios de mensajería favoritos de muchas personas, por ello la app siempre está en constante actualización y en busca de nuevas herramientas, por ello en La Verdad Noticias te presentamos algunas novedades que podrían llegar pronto al servicio.

Una de las prioridades de la app siempre ha sido la privacidad de sus usuarios y ahora podría incorporar una tercera “palomita azul” la cuál alertaría a los usuarios cuándo una persona tome captura de pantalla de su conversación.

Aunque esta función parece ser muy útil se estima que de momento solo estará disponible para los grupos, de tal forma que avisará a los demás participantes del grupo cuándo una persona haga una captura de pantalla, pues aparecerá la tercera “palomita azul” alertando de la actividad.

Novedades de la aplicación de mensajería

Esto no es todo, pues tras la captura de pantalla también aparecerá un aviso que nos recomienda no compartir información sensible que pueda llevar a algún fraude o extorsión. Cabe indicar que esta nueva función aún no ha sido confirmada por la app, así que de momento se desconoce cuándo esta función estará disponible.

Si bien la privacidad y seguridad de los usuarios es importante, se cree que Whats también agregará una nueva herramienta que resultará bastante útil para los usuarios, pues nos podrá mostrar negocios cercanos a nuestra zona.

Se trata de una nueva función conocida como “Businesses Nearby” (empresas cercanas) y tal cómo su nombre lo indica nos permitirá encontrar negocios que estén cerca de nuestra ubicación. En la lista de negocios estarán supermercados, restaurantes y muchos más, con los cuáles además nos podremos comunicar a través de la app.

¿Cómo descargar el WhatsApp normal?

Descargar la aplicación de mesajería es bastante sencilo, para ello solo debes realizar los siguientes pasos.

Abre Play Store y busca la aplicación

Una vez descargada abre la app

Acepta las Condiciones del servicio.

Verifica tu número de teléfono.

Si existe una copia de seguridad y quieres restaurarla, selecciona Restaurar.

Finalmente ingresa tu nombre y foto de perfil.

Así es cómo puedes descargar la aplicación de WhatsApp de manera gratuita, fácil y segura.

