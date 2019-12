Nokia Inicia la actualización a Android 10 en México

Nokia tiene historia en nuestro país y siempre ha dado la cara por sus productos, que también nos acostumbraron a la calidad y durabilidad, ahora Nokia prometió que sus dispositivos serían de los primeros en obtener Android 10 mediante actualización.

En el plan de actualización, Nokia afirmó que sus primeros equipos tendrían Android 10 antes de terminar el año, y efectivamente, el primero en obtener el Nokia 8.1 y después el Nokia 9 PureView, aunque ninguno de dos se vende oficialmente en nuestro país. El que también recibe actualización será el Nokia 7.1 a pesar de que no se había dicho nada al respecto.

Nokia 7.1

Entonces es el Nokia 7.1 el primer equipo de la marca finlandesa que recibe de forma oficial en México la actualización a Android 10, y los que le siguen serán los Nokia 6.1, 6.2 y 7.2 , en caso de llegar a México.

Nokia cumple y actualiza sus equipos antes de que termine el año

Los que iniciarán el año con la actualización e acuerdo al calendario emitido en agosto son los Nokia 6.1, 6.1 Plus y 7 Plus, ya que los que estaban prospectados para actualizar a Android 10 en el último trimestre de 2019 ya lo han hecho, sin embargo los Nokia 6.2 y 7.2 aún no tienen fecha de actualización, aunque Nokia ya ha dicho que llegará eventualmente y se especula que podría emparejarse con los que faltan.

Para actualizar el Nokia 7.1 hay que esperar a recibir la notificación de actualización a través de OTA, o también podemos revisar desde el menú de ‘Ajustes’, donde seleccionaremos la opción ‘Sistema’, y después ‘Acerca del teléfono’, pulsamos sobre ‘Actualización de Sistema Operativo’ y si ya se encuentra disponible, pulsar sobre ‘actualización a Android 10’.

Nokia 9 PureView

Si el dispositivo Nokia fue adquirido por medio de un operador, este será el que notifique cuando la actualización a través de OTA esté lista para su descarga.

