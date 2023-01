¿No tienes Netflix? Usa estas aplicaciones para ver películas gratis

A pesar de la popularidad de la famosa plataforma de streaming de Netflix, pues cuenta con algunas de las mejores películas de internet, hay otras aplicaciones para ver películas online de forma gratuita.

Y aquí en La Verdad Noticias te contamos cuáles son las mejores opciones para que disfrutes de las películas y series gratis más vistas de los últimos años, incluyendo los estrenos.

Estas aplicaciones para ver películas y series sin pagar ni un peso las puedes descargar e instalar en tus dispositivos móviles (celulares y tablets). Así mismo, en smart TV de Android o Apple, pero deben ser compatibles con Chromecast y podrás ver películas gratis en TV.

Mejores aplicaciones para ver películas y series

¿Cuál es la mejor app para ver películas?

Ya no gastes más dinero en suscripciones como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney y Star Plus, etc. Aquí te dejamos la lista de las mejores Apps para ver películas y series gratis:

Pluto TV: Tiene películas, series y programas de televisión en más de 80 canales que puedes ver de forma gratuita, solo necesitas bajar la App. Así podrás ver películas gratis en la TV.

Rakuten TV: Esta app funciona como cualquier plataforma de streaming, aunque se puede pagar una suscripción, tendrás la opción de inscribirte de forma gratuita. Solo que tendrás que ver algunos anuncios. Está en la Play Store y en la iStore.

Vix: es la nueva app de Latinoamérica que tiene películas, series, telenovelas, etc. (sobre todo latinas, pero también extranjeras). También te puedes suscribir, pero podrás ver la mayoría de forma gratuita con anuncios.

Plex: Esta app te da la opción de ver películas y series famosas y de su propia producción, además puedes acomodarlas según tus gustos.

Asimismo, te contamos cómo plus que aplicaciones te permitirán ver películas y televisión por internet: 5KPlayer, MyIpTV player e IPTV.

Te puede interesar: 5 aplicaciones Android para iniciar el 2023 como se debe: te facilitarán la vida

¿Cómo se llama la aplicación parecida a Netflix gratis?

Octo Streamm, es como ver ver Netflix gratis sin pagar.

La aplicación para ver películas y series gratis más parecida a la famosa plataforma de Netflix es Octo Stream. Esta ofrece contenido de diferentes apps de paga de streaming: HBO, Amazon Prime vídeo o Netflix.

Aprovechamos para revelarte que Netflix acaba de revelar que hará una segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: