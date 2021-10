Si acostumbras utilizar Whatsapp Web para tus tareas diarias, seguramente te has enfrentado en más de una ocasión a los problemas que se generan en ocasiones en la app, como que no sale el código de Whatsapp en tu celular, algo que ha estresado a más de un usuario.

Cabe mencionar que este tipo de inconvenientes no son tan desastrosos en la mayoría de las ocasiones en los que se presentan, ya que normalmente se deben a problemas con la red o desempeño del dispositivo, mismos de los que te hablaremos a continuación.

Hay que agregar que si recientemente has tenido fallas, esto puede deberse a que no has actualizado Whatsapp, pues estas fallas podrían ser una de las consecuencias de lo que le pasará a tu celular si no aceptas las nuevas políticas.

¿Por qué no me sale el código de WhatsApp Web en mi celular?

Este es un problema que a más de uno le ha pasado

Uno de los problemas a los que se enfrentan mayormente los usuarios de Whatsapp Web es que en ocasiones el código QR para ingresar no carga o simplemente no aparece, algo que se debe principalmente a la calidad de conexión a internet con la que cuentas, ya que en estos casos, no saldrá completo si no tienes buena señal.

Para estos casos puedes iniciar sesión en Whatsapp sin código QR aunque en la mayoría de estas situaciones, puedes resolver el problema simplemente actualizando la ventana, lo que cargará todo de nuevo y podrás escanear el código con tu celular sin más complicaciones.

¿Cómo obtener el código QR de WhatsApp web?

Obtener este código es muy fácil

Para conseguir el código QR de la app, sólo debes abrir el sitio oficial de Whatsapp Web, siendo la primera pantalla que te aparecerá, posteriormente deberás acceder a la opción de ‘dispositivos conectados’ en tu celular, donde podrás escanear el código e iniciar sesión.

Este paso es bastante sencillo y no necesitas herramientas externas, pero te recomendamos que escanees el código lo más rápido que puedas, ya que este caduca después de un par de minutos, sin embargo puedes actualizar la ventana y general un nuevo código para iniciar sesión sin problemas.

¿Cómo hacer para que no se desconecte el WhatsApp web?

Revisa tu conexión si el problema persiste

Uno de los problemas de la app es la constante pérdida de conexión, especialmente si usar Whatsapp Web en iPad o en iPhone, ya que cuando el dispositivo entra en reposo, se pierde la conexión, algo que se puede resolver fácilmente en los ajustes de batería, donde seleccionarás la opción de permanecer conectado en modo reposo.

De esta forma evitarás perderte mensajes porque tu teléfono se desconectó y no puedas reiniciar tu sesión porque no sale el código de Whatsapp en tu celular o tu PC en caso de que quieras conectarte, manteniendo tu cuenta conectada a todas horas mientras la estés utilizando.

