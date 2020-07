No habrá compras en Crash Bandicoot 4, asegura el desarrollador

Activision se ha hecho un nombre por sí solo cuando se trata de alentar con desorden las microtransacciones en los juegos después del lanzamiento.

Después de demostrar que incluso la adorable videojuego Crash Bandicoot no es segura (Nitro Kart los consiguió solo unos meses después de que salió), la gente está comprensiblemente preocupada de que The Big A encontrara alguna forma de colocar micros; aunque el estudio aseguró que están trabajando en el juego, esto no está sucediendo.

El desarrollador de Crash Bandicoot 4 aseguró que no habrá compras ni siquiera después del lanzamiento

No habrá compras en Crash Bandicoot 4

En una demostración sin intervención dada a la prensa la semana pasada (a la que asistió Destructoid), el desarrollador de Toys for Bob Louis Studdert confirmó enfáticamente que no habrá microtransacciones tras el lanzamiento de Crash Bandicoot 4.

En declaraciones a la prensa, Studdert explicó: "Para ser absolutamente claro, no hay compras en la aplicación ahora ni después del lanzamiento". Aclaró que hubo algunos mensajes confusos en el pasado (refiriéndose a esta declaración en Twitter), pero esta es la postura firme de Toys for Bob a partir de ahora.

TE PUEDE INTERESAR: Crash Bandicoot 4: It's About Time' ya está disponible

Si bien Activision finalmente gobierna el gallinero, sería bastante malo volver a ese acuerdo más adelante después de toda esta aclaración y documentación.