“No More Matildas”, el movimiento que lucha por las mujeres científicas

No cabe duda que actualmente continúa la discriminación contra las mujeres en diferentes ámbitos como la ciencia. Por ello surgió el movimiento "No more Matildas" (No más Matildas), impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).

De acuerdo con información de BBC Mundo, esta iniciativa que empezó en España en enero pasado, ya traspasa fronteras traducida a varios idiomas y busca concientizar a la sociedad sobre la poca visibilidad que tienen las mujeres en la ciencia.

Este movimiento feminista también busca recordar a las mujeres de la ciencia que fueron silenciadas y olvidados, llevándolos a los libros escolares con la idea de despertar ejemplos y la vocación científica de las niñas.

"No More Matildas" se creó en honor a la científica norteamericana Matilda Joslyn Gage.

“No More Matildas” defiende a las mujeres

"Ya era hora que se recuperen tantas figuras perdidas, no solo porque es de justicia histórica”, asegura Carmen Fenoll, presidenta de AMIT. ”También porque pueden ser modelos que cambien para siempre la percepción que tienen las niñas acerca de la ciencia".

Este fenómeno de suprimir la contribución de las mujeres en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como el nulo reconocimiento de su trabajo a sus colegas masculinos no es nuevo, ya que se ha dado durante siglos.

Una de las primeras mujeres en denunciar públicamente fue Matilda Joslyn Gage, una sufragista y abolicionista de finales del siglo XIX en Estados Unidos que luchó por los derechos de las mujeres y de las minorías.

Matilda Gage escribió un ensayo publicado en 1883 con el nombre Woman as an inventor ("Mujeres inventoras") en el que describe este fenómeno. "Aunque la educación científica a la mujer le fue negada, algunos de los inventos más importantes del mundo se deben a ella”.

La científica fue víctima de ese mismo efecto que denunciaba. No porque fuera una inventora opacada por un hombre que le robara crédito sino porque fue silenciada por sus colegas y no reconocida debidamente por la historia, opinan los investigadores.

