Nintendo ya no volverá a hacer juegos móviles, Animal Crossing fue el colmo

Después de muchas súplicas desde hace algunos años, Nintendo aceptó el reto de desarrollar juegos móviles, esto con la finalidad de que los entusiastas tengan la posibilidad de disfrutar de sus juegos por medio de smartphones o tablets.

Nintendo dice adiós al desarrollo de juegos móviles

El primer lanzamiento fue Super Mario Run, un juego que de primera instancia era gratuito, sin embargo sólo se trataba de una especie de demo, ya que solo contaba con unos pocos niveles y para desbloquear el resto del juego, se debía realizar un pago.

El siguiente juego lanzado por Nintendo fue Mario Kart Tour, que dejó un sabor de boca agridulce, ya que la experiencia de juego resultó un tanto limitada porque no permitía que se pudiera competir entre amigos en modo multijugador, aunque después llegó la posibilidad.

Los juegos de Nintendo para dispositivos móviles no han sido lo que se esperaba, ni para la compañía ni para los jugadores debido a que las expectativas eran muy altas y los medios en los que se implementaron no daban la sensación que Nintendo siempre ha ofrecido.

Nintendo se dedicará al Switch

Esto no quiere decir que los juegos lanzados por Nintendo sean malos o mediocres, simplemente no es el terreno de la compañía y por el otro lado tenemos que Animal Crossing: New Horizons y otros títulos han hecho que Nintendo se decante por dedicarse exclusivamente a los juegos para Switch.

Animal Crossing: New Horizons ha sido un éxito arrollador, las ventas de este título para el Nintendo Switch, han superado todas las expectativas posibles, superando las 10 millones de unidades vendidas sólo en formato digital.

El hecho de que la versión más comprada sea la digital se debe principalmente a que hay escasez de unidades físicas, y es que hay que recordar que su lanzamiento coincidió con la época más complicada de la pandemia por coronavirus.

Los juegos móviles de Nintendo dejaron mucho que desear

Según ha reportado Bloomberg, Nintendo abandonará el desarrollo de juegos móviles por no haber conseguido el éxito esperado, además la decisión ha sido tomada pensando en enfocarse por completo en futuros lanzamientos de Nintendo Switch.