Nintendo reportó que tiene un empleado con coronavirus

Continúan las alertas en las empresas internacionales por la pandemia del coronavirus el cual cada vez se expande más en todo el mundo y uno de los que más ha afectado es la industria tecnológica y de los videojuegos. Nintendo ha sido una de las empresas más afectadas por el COVID-19, ya que hace unas semanas se reportó que la tienda principal en Japón se ha quedado sin stock de Nintendo Switch, lo que ha generado fuertes caídas económicas además de ausencia de personal.

Cabe mencionar que las ventas de la consola han caído un 70% en ventas, inclusive la PS4 que fue lanzada en 2013 le supera en ventas, algo que no había pasado durante años. En este sentido, la empresa dio a conocer en un reporte de "The Seattle Times" que uno de sus trabajadores dio positivo en prueba del coronavirus (COVID-19), se menciona que el empleador pertenece a la división de Nintendo of America el cual desafortunadamente tuvo contacto con sus demás compañeros.

Nintendo sufre el primer caso de coronavirus

Nintendo estará al pendiente de la salud de sus trabajadores

Por su parte, Nintendo emitió un comunicado explicando el caso de coronavirus, el cual es real y que está llevando las medidas pertinentes para proteger la salud de los demás trabajadores y la comunidad de Redmond, Washington. La empresa de videojuegos actúo rápido al informar a sus trabajadores que entraron en contacto con la persona infectada estarán en cuarentena, tengan o no los síntomas de COVID-19 así como poder hacer algo al respecto.

Te puede interesar: Joven recibe Nintendo Switch luego de que por equivocación recibiera una botella de fabuloso

Un empleado se enfermó del COVID-19

Nintendo estará al pendiente de la salud de sus trabajadores, y continuará tomando las medidas de precaución para cuidar la salud y bienestar de sus trabajadores. Así mismo, los trabajadores de Nintendo of América que residen en Washington realizaran labores desde su casa hasta nuevo aviso.