Nintendo devuelve el saludo "Yahoo!" a Zelda: Link's Awakening

A lo largo del tiempo, The Legend of Zelda: Link’s Awakening había sufrido algunas modificaciones que seguramente muchos no recordarán. Sin embargo, un experto en temas de localización de videojuegos trajo a relucir un detalle del remake: Yahoo!

Clyde Mandelin, un profesional de traducción y localización, reveló en una publicación de Legends of Localization que Nintendo volvió a utilizar una expresión no vista desde Clyde Mandelin en 1998 con el Game Boy Color.

El origen del "Yahoo!" se remonta al saludo de una anciana hacia Link en su debut, claro, mucho antes del boom del internet. Pero más tarde, cuando el videojuego se lanzó en el 2011 en la Consola Virtual del N3DS, se sospecha que Nintendo quiso evitar todo problema legal con el antiguo servicio de búsqueda, cambiando la expresión por HELLO! (HOLA, en español) o YIPEEE!.

Al parecer, los cambios serían definitivos para las siguientes ediciones, sin embargo, el remake de Zelda: Link's Awakening para Nintendo Switch recuperó hasta sus frases más originales. El saludo de la anciana para Link vuelve a usar la expresión "YAHOOO!", tal como se muestra en la imagen, aunque Mandelin señala que todavía no existe garantía de que el cambio aplique en el futuro.

Es importante mencionar que supuestamente estos cambios jamás llegaron al original en japonés, ya que la frase de la viejita suena más como iyahou, muy diferente al nombre del explorador Yahoo!, por lo menos en la pronunciación en Japón.

Zelda: Link's Awakening ya se encuentra disponible en Nintendo Switch, y aunque la compañía no se ha pronunciado al respecto, esta sería la evidencia de los esfuerzos por recrear hasta los más pequeños detalles.

