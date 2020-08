Nintendo celebra el Indie World con grandes descuentos en juegos para Switch

Hace unos días se llevó a cabo la más reciente edición de Indie World en donde Nintendo mostró los nuevos juegos indie que se integrarán al catálogo de Nintendo Switch en lo que resta del año y parte del siguiente.

Como un buen complemento a la celebración de la cultura de juego indie, Nintendo inició con una nueva temporada de ofertas a la que denominó Indie World Sale, en la cual podremos encontrar 20 juegos independientes con hasta un 40 % de descuento.

Hasta 40 % de descuento en juegos de la Nintendo eShop

Nintendo rebaja juegos para Switch

Entre los juegos para Nintendo Switch de la lista podemos encontrar títulos tan impresionantes como lo es Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, al cual también se le conoce popularmente como el metroidvania que conquistó a los jugadores por su excelente diseño de arte, música y jugabilidad.

También podremos encontrar Streets of Rage 4, un muy entretenido beat ‘em up que trajo de vuelta las reglas del pasado para el género y que tiene tan solo unos meses en el mercado; otra de las joyas seleccionadas es Hotline Miami Collection, un juego de culto de violencia extrema ambientada en los años ochenta

Aquí te dejamos la lista completa de los juegos que tienen una rebaja, incluímos los precios regulares y el precio actual en pesos mexicanos, aunque es importante aclarar que sólo mantendrán estos precios hasta el 30 de agosto exclusivamente en la Nintendo eShop, por lo que debes apresurarte.

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – de $500 a $350

What the Golf? – de $390 a $293

Streets of Rage 4 – de $485 a $413

Lonely Mountains: Downhill – de $388 a $311

Superliminal – de $388 a $311

Huntdown – de $387 a $271

Neo Cab – de $388 a $291

Dead Cells – de $500 a $300

EarthNight – de $290 a $145

Creature in the Well – de $290 a $189

Exit the Gungeon – de $194 a $136

Hotline Miami Collection – de $485 a $170

Torchlight 2 – de $388 a $233

Overland – de $485 a $291

Manifold Garden – de $388 a $350

Raji: An Ancient Epic – de $450 a $404

A Short Hike – de $150 a $135

Takeshi and Hiroshi – de $171 a $154

Evergate – de $388 a $330

Hypnospace Outlaw – de $388 a $291