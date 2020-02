Nintendo Switch recibe nuevo estreno, Katana Kami y llega la próxima semana

Ya se sabía que Katana Kami llegaría para Nintendo Switch el 20 de febrero gracias el listado de la eShop, y así es que Spike Chunsoft tomó la decisión de anunciar oficialmente, por medio de un comunicado, en el que se develó el nombre que tendrá este juego en el mercado occidental y optaron por Katana Kami: A Way of the Samurai Story, indicando con la segunda parte del título que es parte de la serie The Way of the Samurai.

Katana Kami: A Way of the Samurai Story gameplay

Katana Kami hace uso de diferentes recursos de la época japonesa de la Restauración Meiji, tiempo en el que se ubica la historia del ronin al que controlamos en el Paso de Rokkotsu. La historia cuenta que un herrero pobre llamado Dojima, tiene innumerables deudas, por lo que su joven hija es raptada a modo de pago, y es aquí donde el ronin hace su aparición para ayudar.

Contenido descargable

El lanzamiento de Katana Kami para el Nintendo Switch contará con contenido adicional, sobre todo durante la primera semana, este contenido será descargable y consta de dos paquetes, en el primero obtendremos cinco espadas con historia, Dojigiri Yasutsuna, Nagasone Kotetsu, Heshikiri, Bizen Osafune Nagamitsu y Fudo Masamune, todas las espadas cuentan con los planos necesarios para su forja.

El segundo contenido descargable consiste en el paquete Wanderer, que contiene un atuendo, un sombrero, una capa, Wanderer Itachi, Kabra’s Blade y Kabra Reborn, estas armas también cuentan con la información para elaborarlas; y si todo eso no fuera suficiente para animar a los jugadores, Katana Kami: A Way of the Samurai Story, también contará con 10% de descuento al comprarlo para Nintendo Switch.

TE PUEDE INTERESAR: Lego lanzará el primer set en colaboración con Lamborghini en 2020

Katana Kami, con un precio de lanzamiento de $29.99 USD, y el contenido descargable suena bastante atractivo, aunque también tiene un gran pero, y es que la versión occidental sólo se venderá de forma digital, mientras que en Japón existe el formato físico para Nintendo Switch.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana