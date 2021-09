Nintendo Switch podría tener disponibles juegos de Game Boy

Nintendo Switch podría tener juegos de Game Boy y Game Boy Color, ya que se rumora que la compañía japonesa tiene planeado incluir estos en su lista de consolas disponibles en la suscripción online, de acuerdo con el medio Eurogamer.

En la actualidad, la más reciente consola de la empresa tiene un servicio especial agregado a su suscripción en línea por el cual está disponible un extenso catálogo de juegos que incluye títulos tanto de la clásica Nintendo Entertainment System y la Super Nintendo.

Sin embargo, se ha especulado que pronto Nintendo Switch resucitará juegos de las primeras consolas portátiles, que en algún momento fueron de las más populares entre los fanáticos de los videojuegos.

Esta información también ha sido comentada por fuentes del podcast Nate the Hate y del portal Nintendo Life, lo que genera gran intriga y emoción entre los usuarios.

¿Por qué Game Boy es importante para Nintendo?

Los usuarios de la Switch creen que esta nueva modalidad pronto llegará/Foto: Areajugones

Game Boy es una de las consolas de Nintendo más importantes en la historia de la compañía, ya que tuvo más de 118 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Recordemos que en ellas salieron clásicos que hoy en día son bastante aclamados tales como:

La primera generación de Pokémon con Azul y Rojo, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Metroid 2: Return of Samus, Dragon quest III y Kirby’s Dream Land.

Desde 2019 se habían conocido posibles intenciones de Nintendo por incluir más consolas virtuales a su lista de beneficios de la suscripción en línea.

Suscripción a Nintendo Switch Online

La suscripción online tiene varios beneficios para los gamers/Foto: Nintendo

La suscripción a Nintendo Switch Online este mes cumplirá 3 años desde que se implementó por la compañía de videojuegos; así que aún existe la posibilidad que decidan celebrarlo de una forma especial con la inclusión del nuevo catálogo para todos aquellos que estén inscritos usando una cuenta activa.

Además, esta es una temporada bastante impresionante para Nintendo en cuestión de regresos de franquicias clásicas de videojuegos pues finalmente en octubre regresará Metroid con un juego completamente nuevo de la línea principal de la saga después de casi 20 años, así que en Nintendo Switch podría haber una gran sorpresa próximamente.

