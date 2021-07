Nintendo Switch OLED: fecha de lanzamiento, precio oficial y más

Después de meses de especulaciones, finalmente sabemos cómo se ve la actualización de Nintendo Switch de generación media, y su nombre oficial. Se llama Nintendo Switch OLED y saldrá a la venta el próximo 8 de octubre.

Las especificaciones del OLED de Nintendo Switch se alinean con algunos de los rumores que habíamos escuchado sobre la consola actualizada, y viene con una pantalla OLED de 7 pulgadas, que es más grande que la pantalla LCD de 6.2 pulgadas de Switch.

Fecha de lanzamiento del Nintendo Switch OLED

La pantalla es de 7 pulgadas

El Switch OLED saldrá a la venta el 8 de octubre, así lo anunció la empresa este 6 de julio en su cuenta oficial de Twitter, después de que muchos especularan que la nueva consola se revelaría antes o durante el E3 2021 en junio.

Sabemos que el principal atractivo del Switch OLED es su pantalla de diodo emisor de luz orgánica, o OLED, para abreviar. OLED es ampliamente considerado como una de las mejores tecnologías de visualización, ya que a diferencia de una pantalla LCD, no depende de una luz de fondo para mostrar imágenes. En cambio, muestra imágenes utilizando la luz emitida por cada píxel individual, lo que significa que puede obtener negros perfectos como la tinta y niveles de contraste más altos.

El tamaño de pantalla del OLED de Nintendo Switch también es más grande que la pantalla LCD del Switch original. Ahora tiene 7 pulgadas, lo que debería darte un poco más de espacio cuando estás acurrucado jugando Mario Kart 8 Deluxe con amigos, y proporciona una inmersión adicional cuando juegas The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 cuando ese juego finalmente se lance. en algún momento de 2022.

Precio del Nintendo Switch modelo OLED

La consola llegará a principios de octubre

El precio del nuevo Nintendo es de 349 dólares (aproximadamente 6,984 pesos mexicanos). Eso es 50 dólares más caro que el Switch original, que se lanzó a 299 dólares. Y costará 150 dólares más que la Nintendo Switch Lite de $199.

Por los dólares adicionales, el interruptor del Nintendo Switch OLED no solo ofrece una nueva pantalla de 7 pulgadas, sino también nuevos controladores Joy-Con gris-blanco y una base a juego.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!