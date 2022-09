Nintendo Direct: Zelda, Pikmin y Resident Evil de lo más destacado

Después de meses de no tener una presentación completa de Nintendo, la compañía japonesa volvió a realizar un Direct para presentar sus lanzamientos previstos para lo que resta del 2022.

En el evento, el anuncio que robó cámaras sin duda fue el nombre de la secuela de The Legend of Zelda, Breath of the Wild: Tears of the Kingdom, que saldrá a la venta el 12 de mayo del 2023.

Aunque esta no fue la única sorpresa para los gamers. Los suscriptores de Nintendo 64 Online podrán disfrutar pronto de Golden Eye 007, aunque aún sin una fecha exacta de lanzamiento, dijo la empresa.

La última entrega de Resident Evil también estará disponible en Switch el 28 de octubre, sin embargo, a través de una versión en la nube, al igual que Resident Evil 2 y 3. Además, Final Fantasy VII Crisis Core también llegará al sistema el 23 de diciembre.

Nintendo direct lleno de novedades

Nintendo Direct comenzó con el anuncio de Fire Emblem. Engage, un juego en el que regresan personajes de la saga, el cual saldrá a la venta el 20 de enero del 2023.

It Takes Two, el Mejor Juego del Año, según The Game Awards, llegará a Nintendo Switch, donde cada persona podrá jugar con su consola y estará disponible a partir del próximo 4 de noviembre.

En relación al mundo de Súper Mario Bros. Shiyeru Miyamoto habló de la apertura del parque temático del personaje en Estados Unidos, además de que Mario + Rabbids Sparks of Hope saldrá el 20 de octubre, como ya se sabía anunciado.

Además, el legendario creador anunció la salida de Pikmin 4 para el 2023, algo que muchos fanáticos de la franquicia esperaban con entusiasmo.

La empresa japonesa también mencionó que algunos de sus juegos, como Mario Strikers, Mario Kart y Nintendo Switch Sports seguirán recibiendo contenido a través de actualizaciones.

Square Enix, quiere seguir aprovechando la buena recepción que obtuvo Octopath Traveler con una secuela directa del título, el cual estará disponible el 24 de febrero.

Tunic, un indie que tiene una fuerte inspiración de The Legend of Zelda y fue bien recibido en diversas plataformas, también llegará a la consola híbrida, mientras que se anunció más contenido para Xenoblade Chronicles 3 y los próximos eventos de Splatoon.

Ya en el cierre de la presentación, Nintendo anunció Kirby Return to Dreamland Remake, que se trata de una aventura en dos dimensiones de la bola rosada con diversos minijuegos.

