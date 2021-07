Nintendo 3DS sorprende con actualización de estos ajustes

Los usuarios han quedado sorprendidos al darse a conocer que Nintendo 3DS lanzó una nueva actualización en su sistema. La compañía no ha abandonado del todo su portátil a pesar de que poco a poco fue quedando relegado tras el lanzamiento de Switch.

Y es que, la actualización 11.15.0-47 del atractivo catálogo de juegos del portátil ya está disponible para su descarga, aunque se reveló que las notas oficiales del update revelan pocos ajustes, pero mencionó reveló las novedades del parche, lo que ha asombrado a los usuarios.

Por otro lado, en La Verdad Noticias te compartimos que las consolas 3DS y WiiU posiblemente ya no reciban más juegos. Este rumor surgió por un video que compartieron en YouTube, pues la compañía de videojuegos posiblemente dará fin a la aceptación de nuevos juegos.

Nintendo 3DS sorprende con su actualización

Revelan actualización del portátil de Nintendo

Tras darse a conocer sobre la actualización, mencionan que hace mejoras generales a la estabilidad del sistema para brindar a los jugadores una mejor experiencia en cuanto a su uso, pues debido al dataminer OatmealDome, el update realiza el modo de recuperación.

De igual forma revelaron que también se actualizó el navegador de Internet del sistema, por lo que su ajuste es para corregir una vulnerabilidad de la consola: Por otro lado, la actualización llega tras varios meses del último update que ha recibido el portátil.

Solo se reveló que Nintendo únicamente hizo cambios menores que no deberían afectar la experiencia del usuario, pues recordamos que la compañía Nintendo detuvo su producción del portátil en septiembre de 2020.

¿Qué pasó con Nintendo 3DS?

La compañía retiró la producción en 2020

A finales del año pasado, se dio a conocer que Nintendo abandonó la producción de todos los modelos, el portátil que vendió 75,87 millones de unidades así como 384 millones de juegos, aparece como fuera de producción en su página por primera vez lo que causó todo un revuelo.

El cierre llegó poco después a las páginas locales, donde revelaron que las consolas de la familia del portátil ya no se fabricarán, pues los inicios no fueron los esperados ya que la consola portátil Nintendo 3DS le costó despegar y lograr convencer; muchos usuarios no apreciaron la posibilidad de jugar en tres dimensiones.

