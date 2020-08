Niños programando robots

No solo se trata de armar un robot, o sea un objeto, sino que además debe estar programado, y ahí está el punto, ¡la programación!

Si se planteara esto a un adulto entraría en pánico, y su imaginario recorrería con prisa todos los conocimientos matemáticos y aflorarían todos los miedos. Pero a los niños estos retos no los asustan, para nada, al contrario juegan y se divierten frente a esto.

Una vez ingresan al mundo de la robótica para niños y a las nuevas tecnologías, se sorprenden y entusiasman con todo lo que ven. Una vez terminada esta etapa, ya que se trabaja dependiendo de la edad del grupo, pasamos al mundo de la programación.

Es importante aprender a programar desde pequeños porque aporta herramientas necesarias para comprender las TICS, en definitiva es aprender a adaptarse y prepararse para el futuro en un mundo digital. Según las estadísticas, la programación será una de las habilidades más solicitadas en el futuro.

La programación potencia la creatividad de los niños que se convierten en sujetos activos al tener que crear y desarrollar sus propios proyectos. Esto le abre un abanico de posibilidades como diseñar páginas web, programar juegos, ¡y crear robots!

Los cambios tecnológicos serán vertiginosos y adaptarse a la velocidad es fundamental.

Esta introducción al mundo de la programación les abrirá en el futuro muchas opciones dentro del sector digital como analista de sistemas y/o datos, ciberseguridad, videojuegos, experto en robótica, programador full, etc.

Lo mejor de la robótica para los niños, es la iniciación a un mundo mágico en donde jugando, aprendiendo, compartiendo y creando, los más chicos llegan a materializar lo que empezó como una idea. Pero no solo eso sino que el plus de esto es también poder incursionar en la programación brindándole a esta creación movimiento, voz o responder a órdenes, etc.

Por todo esto y seguramente mucho más, es imprescindible que su niño tenga la posibilidad de incursionar en robótica con todo lo que esto implica. Su niño despertará a un mundo sin límites y podrá compartir juegos y creaciones con otros niños.

El mundo que viene estará dirigido por ellos, por lo que es importante dotarlos de capacidades que les vendrá muy bien en el futuro, en el que veamos niños programando robots.