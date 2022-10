Neuralink de Elon Musk enfrenta acusaciones de abuso por experimentos con monos

Neuralink enfrenta acusaciones de abuso por experimentos con monos

Neuralink de Elon Musk está involucrado en una disputa legal con el Comité de Médicos para la Medicina Responsable por la publicación de múltiples fotografías que muestran monos participando en "pruebas dolorosas".

La firma de implantes cerebrales Neuralink de Elon Musk niega los cargos de maltrato animal. Por lo tanto, es posible que no se haga pública una colección de imágenes gráficas de monos presuntamente heridos o asesinados durante las pruebas con la tecnología. Sin embargo, está en curso una lucha judicial para obligar a una universidad de California a hacerlo.

El grupo de defensa del Comité de Médicos para la Medicina Responsable (PCRM, por sus siglas en inglés) afirma haber encontrado que la Universidad de California, Davis, tiene 371 fotografías de los monos utilizados en los experimentos de laboratorio veterinario de la escuela.

Defensores de los derechos de los animales acusaron a Neuralink de abuso.

Según PCRM, que también presentó una demanda contra Neuralink, la estimada institución de California tiene cientos de fotografías que muestran, entre otras cosas, "necropsias de animales sacrificados" en los juicios.

Musk quiere conectar el cerebro humano a un dispositivo del tamaño de una micra que utiliza tecnología de "enlace neural" para implantar electrodos microscópicos que, en el futuro, podrían permitir la lectura de la mente.

La tecnología se utilizará inicialmente para ayudar a las personas con enfermedades cerebrales degenerativas como la ELA, pero también puede tener otras aplicaciones.

El director de investigación del Comité de Médicos, Ryan Merkley, afirma que UC Davis cree que el público en general es demasiado ignorante para entender lo que está viendo.

Sin embargo, es evidente a partir del comunicado de prensa de la universidad que simplemente intenta ocultar a los contribuyentes que colaboró con Elon Musk para llevar a cabo una investigación en la que los animales sufrieron y murieron.

Cuando DailyMail.com le pidió un comentario, una portavoz de Neuralink señaló una publicación de blog que destaca la dedicación de la compañía al bienestar animal.

Neuralink construyó un vivero de 6,000 pies cuadrados para animales de granja y macacos rhesus en 2020 y cuenta con cuidadores apasionados por el bienestar animal, un principio central de la filosofía de Neuralink, según esa publicación de blog.

Todo el trabajo en UC Davis fue aprobado por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de la escuela, que es requerido por ley.

Neuralink nunca ha tenido una inspección del USDA de sus instalaciones o programa de cuidado de animales que haya resultado en una citación, según la empresa.

La Association for the Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International, una organización sin fines de lucro que reconoce la excelencia en el cuidado de los animales, recientemente nos otorgó la acreditación después de que la solicitamos y obtuvimos éxito.

La compañía afirma que supera los estándares de la industria para el cuidado de los animales en varios aspectos, incluidos el alojamiento, la alimentación, el cuidado, la recopilación de datos y la actividad, que se incluyen en el artículo del blog.

Neuralink se ha referido a PCRM como un grupo en contra del uso de animales para la investigación científica.

Según el sitio web de PCRM, está "defendiendo enfoques para reemplazar las pruebas con animales" y "haciendo la transición del uso de animales a métodos de investigación relevantes para humanos", reemplazando animales con "simuladores" y otras cosas similares.

Reconociendo las acusaciones contra Neuralink de Elon Musk

La compañía reconoció que algunos de los monos macacos rhesus que Neuralink empleó para probar su tecnología cerebral fueron sacrificados a principios de este año debido a fallas o enfermedades.

Eso siguió a la presentación del caso de PCRM contra Neuralink ante el gobierno estadounidense. Entre 2017 y 2020, el Departamento de Agricultura hizo numerosas denuncias de maltrato animal.

