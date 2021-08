Netflix tendrá disponibles videojuegos para teléfonos inteligentes

Netflix es una de las mejores plataformas de streaming, albergando miles de películas y series exitosas, tanto de otros estudios como producciones originales que son la novedad del momento.

Pero al parecer no le es suficiente el éxitos que tiene actualmente como portal del entretenimiento, ya que ahora busca expandir su servicio más allá de lo audiovisual para incursionar en algo más interactivo: videojuegos para su plataforma móvil.

A pesar de que el servicio de streaming se ha mantenido como uno de los más demandados del mercado, ahora busca la manera de destacar frente a la competencia, esta vez ofreciendo algo más que los otros servicios.

¿Videojuegos en Netflix?

A través de una carta en julio de 2021, se explicó la sorpresa de Netflix: “Dado que llevamos casi una década en nuestro impulso hacia la programación original, creemos que es el momento adecuado para aprender más sobre cómo nuestros miembros valoran los juegos”.

Todo parece indicar que a Netflix le gustaría ir por este camino dado el enorme aumento en los ingresos de los videojuegos en los últimos años, por lo que la compañía puso algunas grandes apuestas en el terreno sobre sus planes para los juegos.

Esto lo ha hecho contratando a un ex ejecutivo de Electronic Arts y Oculus para dirigir el trabajo de este nuevo servicio dentro de la plataforma de la compañía y afirmando que su estrategia inicial se centraría principalmente en los juegos para dispositivos móviles.

Se ha destacado que los juegos se incluirán de forma gratuita con las suscripciones de Netflix de los usuarios, que se está configurando para que la compañía ofrezca un conjunto de opciones móviles similar a Apple Arcade, pero disponible exclusivamente para los suscriptores de esta plataforma.

Las pruebas de videojuegos han comenzado

Tal parece que Netflix ya está dando su siguiente paso al permitir que los suscriptores de Polonia jueguen dos juegos de Stranger Things bajo el sistema operativo Android.

“A partir de hoy, los miembros en Polonia pueden probar los juegos móviles de Netflix en Android con dos juegos, ‘Stranger Things 1984’ y ‘Stranger Things 3’, todos como parte de su membresía”.

Eso fue lo que dijo un portavoz de Netflix en un comunicado, en donde también destacó: “Todavía es muy, muy pronto y trabajaremos duro para ofrecer la mejor experiencia posible en los próximos meses con nuestro enfoque de juegos sin anuncios, sin compras en la aplicación”.

Cabe destacar que el plan de la compañía para implementar videojuegos en su plataforma se produce después de que Netflix agregara a su catálogo algunas producciones interactivas como “Black Mirror: Bandersnatch”, “Minecraft: Story Mode” y “Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal”.

