Netflix podría expandirse al mercado de los videojuegos.

Netflix está considerando recurrir a los videojuegos. Según una filtración, al gigante del streaming le gustaría agregar una gama de juegos a su catálogo de series y películas. Decidida a diversificarse, Netflix también buscaría contratar a un ejecutivo senior especializado en el sector del juegos de video.

Netflix nunca ha ocultado su interés por los videojuegos y, más ampliamente, por el entretenimiento interactivo. La firma de Los Santos también ha probado el delicado ejercicio del metraje interactivo con Black Mirror BanderSnatch, una película donde el espectador debe tomar decisiones en lugar del personaje principal.

En la misma línea, Netflix lanzó You vs. Wild, una serie de aventuras interactivas. Al mismo tiempo, el número 1 mundial en VOD ha lanzado varias adaptaciones de su serie insignia, incluidas Stranger Things y Casa De Papel en videojuegos.

“Nuestros miembros también pueden beneficiarse de una conexión más directa con las historias que aman a través de programas interactivos como Bandersnatch y You vs. Wild o juegos basados en Stranger Things, La Casa de Papel y To all the boys. Estamos emocionados de hacer más con el entretenimiento interactivo”, explicó recientemente Netflix, entrevistado por AFP.

Según la información de nuestros colegas de The Information, las ambiciones de Netflix en el sector del juego continúan materializándose. A la plataforma le gustaría mucho integrar una oferta de videojuegos a su catálogo de series, películas y documentales.

Para desarrollar su oferta, Netflix buscaría contratar a un ejecutivo senior a cargo de los videojuegos. Según los informes, el grupo estadounidense ya ha hablado con veteranos de la industria en las últimas semanas.

Por ahora, los detalles del proyecto, cuyo desarrollo aún está en pañales, aún no están claros. Netflix aún no ha decidido si los títulos ofrecidos en la suscripción serán desarrollados internamente o producidos por estudios externos.

¿Netflix está cerca de Apple Arcade?

El servicio de juegos de Netflix está más cerca de Apple Arcade, la suscripción que ofrece acceso a un centenar de juegos en iOS, macOS y iPadOS. Como es el caso de sus series y películas, Netflix no emitiría anuncios dentro de los videojuegos de su catálogo. ¿Qué opinas de este proyecto? Esperamos tu opinión en los comentarios.

