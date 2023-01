Netflix ocultó su tarifa de suscripción por esta razón

Netflix ha ocultado su tarifa de suscripción por una importante razón. Si recientemente entraste a la plataforma en la sección de "Comenzar" en la que aparece la leyenda "¿Quieres ver Netflix ya?", seguro ya habrás notado que su tarifa de suscripción ya no se encuentra en plena vista como antes.

¿Cuál es la razón de esto? Al ingresar al portal, también podrás ver justo en la parte de arriba aparece un anuncio que indica que podrás contratar este servicio de streaming desde los $99 pesos mexicanos. ¿Es esto posible? Recordemos que tan solo su versión estándar cuesta $219.

¿Por qué Netflix ocultó su tarifa de suscripción?

La Verdad Noticias te informa que, en realidad, no es que Netflix ya no quiera que sepas cuánto cuesta su servicio de streaming, ni mucho menos sus planes, pues no le convendría, simplemente decidió enfocarse en su más reciente Plan básico sin anuncios.

Este nuevo servicio comenzó a planearse a raíz de que ya no estaba alcanzando la audiencia que deseaba, motivando así a que su número de usuarios crezca, ahora podrás elegir entre el plan básico sin anuncios, su plan estándar y su plan premium.

¿Qué influye el plan básico sin anuncios de Netflix?

Como su nombre lo indica, la característica principal de este plan básico sin anuncios de Netflix es que sus usuarios podrán disfrutar de este servicio de streaming por el módico precio de $99 MXN, eso sí, tendrán que ver anuncios.

De acuerdo al mismo Netflix, la cantidad de su contenido será buena, reproducirá una resolución de 720p y de igual manera podrá disfrutarse en TV, computadora, celular y tablet. Además, este plan no permitirá que se descargue dicho contenido y solo podrá usar la cuenta una persona por vez. En otras palabras, ahora podrás elegir entre este plan de $99 MXN o los otros de $219 MXN y $299 respectivamente.

