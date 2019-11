Netflix no le tiene miedo a Disney+, la compañía busca ganar la guerra del streaming

Disney+ es la nueva plataforma de streaming que la popular compañía de películas animadas ha lanzado en días anteriores, y con su llegada busca competir en el mercado junto a Netflix, Amazon Prime y otras compañías que ofrecen este tipo de servicios.

Al contrario de lo que se pensaba, Netflix ha declarado que no se encuentra preocupado por la nueva competencia a la que se enfrenta y admitió que no tiene miedo de dejar de ser atractivo para sus suscriptores por no contar con ciertos contenidos dentro de su catálogo.

Recientemente te informamos que Netflix ha firmado con Nickelodeon para crear nuevas series y películas que puedan transmitirse desde su plataforma y que también su antiguo contenido se incluiría en su catálogo para poder sustituir a las producciones de Disney.

Ted Sarandos, director de Contenido de la compañía, aseguró que Disney tardó demasiado tiempo en incluir sus producciones en los actuales servicios de streaming, pues recordemos que Disney+ logró alcanzar los 10 millones de registros durante su primer día.

Ted reveló que la compañía no se encuentra preocupada por el lanzamiento de Disney+, pues aseguró que siempre ha existido una competencia con Disney y otras productoras. La compañía recalcó que su prioridad siempre será el usuario y no la competencia.

De igual manera, el director de Contenido de Netflix, aseguró que su compañía puede sustentarse por sí sola y mencionó que es peligroso que Disney solo dependa de unos cuantos universos dentro del catálogo que ofrece en su plataforma.

“No nos distraemos con la competencia, pensamos que en algún momento todos entrarían en este negocio. Netflix sigue reinventando a través de su servicio con otras verticales y el riesgo de quedar limitado a algunos universos es que el interés se pierde con el tiempo. Nosotros tenemos contenidos originales, pero no dependemos de ellos”, declaró Ted Sarandos.