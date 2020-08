Netflix gratis, ya no es necesario tener suscripción para acceder a su contenido

Ahora cualquiera tendrá acceso a contenido totalmente gratis en Netflix, incluyendo la popular serie 'Stranger Things', así que ya no es necesario contar con una suscripción.

Netflix ofrece a usuarios de todo el mundo una prueba de sus series y películas originales, a pesar de no tener una suscripción al servicio de streaming, lo único que se requiere es acceder al sitio oficial que es netflix.com/watch-free.

En este portal será posible ver un pequeño pero nutrido catálogo de títulos originales en donde destaca la aclamada serie de sucesos extraordinarios Stranger Things, la polémica película Bird Box, Murder Mystery, The Two Popes, When They See Us y otras sin ningún costo o pago por suscripción a Netflix.

Según explica Netflix en su página de soporte, la idea es que las personas tengan acceso a sus películas y series originales sin ningún costo por medio del navegador Web tanto en computadoras como en dispositivos Android y es importante señalar que esta opción por el momento no está disponible para dispositivos iOS, aunque se tiene planeado que pronto se sume a la lista..

Sin suscripción, ahora es posible ver contenido de Netflix

Netflix ofrece contenido sin tener suscripción

Como bien sabemos, Netflix es el principal proveedor de entretenimiento en streaming, además de ser una de las compañías que más contenido original producen, lo que ha logrado posicionar a la marca como la más popular en la industria.

Puede ser una gran idea echarle un vistazo al catálogo gratuito ofrecido por Netflix, sobre todo para aquellos que no cuenten con una suscripción activa, ya sea porque decidieron abandonar el servicio, porque no están convencidos de lo que se ofrece, se encuentran indecisos entre este u otro servicio de streaming o simplemente no quieren pagar por entretenimiento.

Sin duda alguna el hecho de contar con contenido gratuito por parte de Netflix puede resultar una gran ventaja, así que ¡A disfrutar!