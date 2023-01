Netflix establece fecha para el cobro por compartir contraseñas

Ha pasado menos de un año desde que en marzo de 2022 la gran compañía de Netflix dio a conocer que empezarían a cobrar un monto significativo para los usuarios que compartan sus contraseñas fuera de sus recintos y es justo este año en el que este cobro se comenzará a efectuar.

De hecho, es importante recalcar que Netflix considera este acto como ilícito, tal y como lo dice en sus términos y condiciones, puesto que el contenido por el que se está pagando es personal y no comercial, razón por la que no se debe de compartir con otras personas que no formen parte de la familia en la que se está pagando por este servicio de streaming.

Este acto podría afectar gravemente a la empresa, que tras la aparición de otros servicios de streaming como HBO Max, Amazon Prime, Disney Plus y otros, fue teniendo que compartir su popularidad, aunque claro, sigue liderando el mercado con más de 230 millones de usuarios registrados.

¿Cuándo empezará a cobrar Netflix por compartir contraseñas?

La Verdad Noticias te informa que el cobro del compartido de cuentas entrará en vigor entre enero y marzo de este 2023, siendo esta una medida que no le está cayendo nada bien a los usuarios que sí compartían sus cuentas, incluso para quienes pagaban una parte de las mismas.

En su lugar, Netflix permitirá la creación de subcuentas dentro de un mismo servicio, para que las personas que decidan adherirse a un plan familiar de alguien, tendrá que pagar una cantidad adicional, aunque por el momento, se desconoce el monto.

¿Cómo se puede pagar Netflix sin tarjeta de crédito?

Si quieres contratar Netflix pero te da miedo ingresar los datos de tu tarjeta de crédito o simplemente no quieres utilizarla, debes de saber que podrás contratar dicho servicio por medio de las tarjetas virtuales prepagadas.

