Netflix añadirá nueva función y pondrá felices a sus usuarios

Los contenidos on demand desde el mundo digital tendrán el dominio en el futuro, y servicios como Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, entre muchos otros estarán en una disputa por la atención de los usuarios, algo que distintos especialistas ya nombran como 'la guerra del streaming'.

En ese aspecto, conocemos que en el futuro la pelea por las audiencias más que pasar por el número de contenidos que se ofrezca, lo estará por el tiempo que se encuentren en sus plataformas, este es un reto que todos y cada uno de los bandos tendrán que superar.

En los últimos meses se ha hablado mucho acerca de las propuestas que tienen las plataformas para cautivar a sus audiencias, en particular todo lo vinculado con sus producciones, franquicias, películas y series, todas generadas para conectar con el espectador.

Efectivamente es muy relevante atraer y cautivar, pero es igual de importante atender eso que es lo que no le gusta al cliente, y al parecer al fin es algo en lo que se encuentra trabajando Netflix.

Según Jeff Higgins, citado en reporte de TechCrunch, la empresa de Los Gatos, California ha empezar a hacer pruebas de 'Collections', una función cuya finalidad sería ofrecer contenidos a los usuarios.

La distinción, de acuerdo al reporte, es en que esta ocasión en las propuestas no serían con base en la asistencia de un algoritmo de inteligencia artificial centrado en el historial de visualización, sino que sería un proceso de curaduría llevado a cabo por un grupo de personas enfocadas exclusivamente a esa actividad.

Por ahora se trata de una función para la aplicación de la versión iOS de Netflix, e incluye opciones (o listas) conocidas como "Let's Keep It Light", “Watch, Gasp, Repeat” y “Women Who Rule the Screen”. De manera desafortunada no se tienen muchos detalles, sólo que se podrían contemplar elementos como género, temática y rasgos de 'carácter'.