Netflix agrega una de las funciones más esperadas por los usuarios

Netflix agregó a la plataforma una de las funciones más demandadas por los usuarios, se trata de la función “Bandeja de entrada cero”, la cual permite a los usuarios seleccionar y eliminar el contenido que desee de la sección “Continuar viendo”.

Hasta ahora en esta sección se guardaban automáticamente todas las películas y series que no terminabamos de ver, pero esto resultaba molesto para algunos usuarios, pues si algún contenido no les agradaba y no deseaban continuar viéndolo era molesto que siguiera apareciendo en la lista de “Continuar viendo”.

Es así que la plataforma finalmente añadió una de las funciones más pedidas por los usuarios a quienes les molesta ver la larga fila de películas y series que se acumulaban en esta sección.

La función fue solicitada por los internautas

La nueva función se puede usar en cualquier dispositivo

La función ya había sido solicitada por los usuarios a través de redes sociales, muestra de ello es el twitter de un internauta que escribió meses atrás: "¿Pueden darnos una opción de 'Eliminar de' para que podamos eliminar todas estas sugerencias en diferentes 'listas' que a) ya hemos visto o b) no tenemos la intención de ver? Entonces sus algoritmos pueden hacer mejores sugerencias".

Tal parece que ante la insistencia de los usuarios la compañía decidió hacer algo al respecto, pues ahora las personas pueden decidir qué contenido desean guardar en la página de inicio de la plataforma.

Lo mejor es que esta nueva función se puede usar en cualquier dispositivo, celulares, televisores y en los navegadores. Para eliminar algún contenido de “Continuar viendo” los usuarios solo deben hacer click en la película o la serie y elegir la opción “Quitar de la fila”.

La función ha estado disponible desde el pasado 27 de enero, pero fue recientemente que la compañía la anunció a través de un comunicado, donde indicó: "Este nuevo botón les permite siempre mantener su fila de 'Continuar viendo' renovada y llena de series y películas que no pueden esperar a ver".

¿Cuánto cuesta la cuenta de Netflix?

El precio de la membresía dependerá del plan que escojas

Netflix cuenta con tres planes diferentes, cuyos costos varían. En México el plan básico tiene un costo de 139 pesos, el estándar 219 pesos y el premium 299 pesos al mes.

