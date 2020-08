Need for Speed Hot Pursuit Remastered aparece por error en la página de Amazon

Al parecer por un error de Amazon aparecieron los datos del juego Need for Speed Hot Pursuit Remastered para Xbox One, incluida la fecha de lanzamiento al mercado que está programado para el mes de noviembre.

Hace casi dos meses comenzaron a circular los rumores sobre la posibilidad de que el popular título de Need for Speed, el cual fue lanzado hace diez años, Need for Speed: Hot Pursuit, estaría de vuelta este año bajo el título Need for Speed Hot Pursuit Remastered, convirtiéndose en uno de los siete juegos de EA para Switch.

Amazon UK cuenta con la publicación del juego que saldrá en noviembre

Need for Speed: Hot Pursuit en Amazon UK

Amazon UK ha sido responsable de haber publicado la información del juego, el cual aparece que habrá stock en el futuro para Nintendo Switch y Xbox One etiquetado con un precio de 34.99 libras, algo así como $1,013 pesos mexicanos, el cual es informativo por el momento, y con una fecha de disponibilidad puesta para noviembre de este año.

La fecha publicada en Amazon UK para disponibilidad de stock es el 13 de noviembre, fecha que no coincide con la del estreno original de Need for Speed: Hot Pursuit, la cual se suponía que sería el 16 de noviembre de 2010, y aunque aún no se sabe para qué plataformas llegará es muy probable que llegue a más de estas dos mencionadas, como fue con Crysis Remastered, que llegó para Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Windows PC.

Criterion, estudio que estuvo al cargo de Need for Speed: Hot Pursuit de hace diez años, nuevamente está a cargo del proyecto de remasterización de la saga Need for Speed, situación que mantiene la esencia de Need for Speed: Hot Pursuit, el cual es uno de los títulos de la franquicia que está considerado, como una de las mejores entregas de toda la saga Need for Speed.