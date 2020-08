Necesitarás 90 GB de espacio libre para Marvel's Avengers en PlayStation 4

Parece que el requisito de espacio en el disco duro de Marvel's Avengers es bastante exigente. La versión de PlayStation 4 del título requerirá la friolera de 90 GB de espacio libre, según la literatura que aparece en la parte posterior de la caja del juego.

Dicha información es cortesía de YouTuber TheRelaxingEnd, quien durante el fin de semana publicó un video de unboxing de Marvel's Avengers 'Earth's Mightiest Edition en PS4. Aproximadamente en la marca 1:27 del video, que dura poco más de nueve minutos, la cámara recorre los diversos detalles que aparecen en la parte posterior de la caja de la edición de coleccionista. A medida que la cámara avanza lentamente, es fácil detectar un pequeño ícono que comparte información sobre el mínimo de 90 GB.

Ve el unboxing completo de TheRelaxingEnd en el video vinculado a continuación:

El tamaño de archivo de 90 GB de Marvel's Avengers es casi tan grande como el requisito de 100 GB de The Last of Us Part II (versión física). Comparativamente, Ghost of Tsushima de Sucker Punch solo necesitó 45 GB de espacio en el lanzamiento. Sin embargo, como señala DualShocker, es posible que el tamaño del archivo de Marvel's Avengers se registre en un número ligeramente menor gracias a los archivos comprimidos. Sin embargo, los jugadores aún deben planear tener una cantidad considerable de espacio libre disponible, ya que actualmente se desconoce si un parche del día uno puede ser un factor en la ecuación.

Este maravilloso juego de Marvel's Avengers está programado para llegar a las tiendas el 4 de septiembre para PS4, PC y Xbox One. Todos los que compren una copia de la última generación de Crystal Dynamics recibirán acceso a una actualización gratuita de próxima generación para la PS5 / Xbox Series X. En octubre, los fanáticos pueden tener en sus manos el vinilo de la banda sonora del título de Mondo. Los pedidos por adelantado ya están disponibles en línea.

