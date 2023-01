Naughty Dog insinua que el multijugador de The Last Of Us será en cooperativo

El proyecto multijugador ambientado en el universo de The Last of Us es sin duda alguna uno de los videojuegos más ambiciosos de Naughty Dog y aunque poco se sabe sobre el mismo, algunas de sus ilustraciones dan a relucir que existirán nuevos personajes explorando las ciudades, pero por sobre todo, que estará centrado en el modo cooperativo.

De acuerdo a las ilustraciones, ahora, los jugadores podrán adentrarse al mundo de The Last of Us con un amigo, interpretándose así que tendrá un enfoque cooperativo, pues lo que hemos podido ver son arte conceptual con parejas. ¿Tú qué opinas de esto?

¿Qué opina Neil Druckmann de este proyecto de The Last Of Us?

¿Qué opina Neil Druckmann de este proyecto de The Last Of Us?

De acuerdo a Neil Druckmann, este proyecto de The Last of Us será una experiencia multijugador en la que se experimentará tensión y brutalidad, razón por la que no estará diseñado para ser jugado como partidas rápidas, sino como aventuras en compañía, probablemente en contra de todos jugadores.

"Hemos sido claros al decir que el próximo The Last of Us será esta experiencia multijugador en la que entras en este mundo con tu amigo y experimentas la tensión y brutalidad de este universo, una historia completamente nueva y personajes que viven en otra ciudad que no hemos visto anteriormente en The Last of Us. Será otro capítulo en la saga". -Neil Druckmann

Así es como los desarrolladores de The Last Of Us están trabajando en la ampliación del mundo, mientras siguen contando una historia pero en un espacio multijugador.

Te puede interesar: Teoría de los fanáticos de "The Last Of Us" resulta ser verdad

¿Cuál es la historia de The Last of Us?

¿Cuál es la historia de The Last of Us?

The Last Of Us nos cuenta la historia de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia provocada por una cepa del hongo Cordyceps, la cual al infectar a los seres humanos, los convierte en criaturas caníbales. ¿Cómo seguirán sobreviviendo?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!