¡NO LO VAS A CREER! Apple quiere reparar de manera gratuita todos los iPhone 6s

Apple ha anunciado un nuevo programa para que todos los dispositivos iPhone 6s y 6s Plus que no enciendan, sean reparados por la compañía de manera gratuita, esto debido a que uno de los componentes del terminal no ha estado funcionando correctamente y desean reemplazarlo.

Este programa solo podrá ser aplicado para aquellos modelos que hayan sido fabricados entre octubre del 2018 y agosto del 2019, de lo contrario no podrán ser beneficiarios de este programa. De igual manera Apple ha indicado cómo poder reconocer si tu dispositivo puede o no ser reparado sin costo por la compañía.

Si tu cuentas con un iPhone 6s o 6s Plus y deseas saber si tu dispositivo puede acceder a este programa de reparación, deberás entrar a esta página oficial de Apple e ingresar el numero de serie de tu equipo. De manera inmediata Apple te dará la respuesta.

Si tu teléfono llegará a encontrarse dentro de los afectados, entonces podrás acudir a un centro de atención autorizado para agendar una cita y realizar la reparación de tu dispositivo. De igual manera es posible establecer contacto con el soporte técnico de Apple ya sea a través de un chat o de una llamada telefónica.

Apple sugiere realizar un respaldo de toda tu información en iCloud antes de entregar el equipo a su gratuita reparación.

