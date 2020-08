NBA2k21 ya tiene fecha para estrenar demo, incluso hasta fecha de lanzamiento

La nueva fecha y hora de lanzamiento al mercado de la demo de NBA 2K21 llegará pronto y los fanáticos no tendrán que esperar mucho para probar la última versión en PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Se ha confirmado la fecha de lanzamiento del demo del juego NBA 2K21 esta semana para todas las consolas de la generación actual, lo que dará a los jugadores su primera experiencia del nuevo juego NBA 2K21, aunque vendrá con inconvenientes.

Por un lado, solo ofrecerá una parte de las opciones del juego que estarán disponibles en la versión final, el otro es que solo contará con la versión actual del juego, por lo que existe la posibilidad de que se publique una segunda demo de NBA 2K21 para PS5 y Xbox Series X en el futuro.

Por ahora, solo sabemos cuándo se lanzará la demostración de NBA 2K21 en PS4, Xbox One y Nintendo Switch, la fecha de lanzamiento de la demo de NBA 2K21 se fijó para el lunes 24 de agosto de 2020.

Nuevo demo de NBA 2K21 disponible el 24 de agosto

Prueba el demo de NBA 2k21

La hora de lanzamiento oficial de NBA 2K21 aún no se ha anunciado, pero tenemos una idea aproximada de cuándo podrían comenzar a suceder las cosas, según los informes en línea, el horario de lanzamiento de NBA 2K21 se ha establecido para las 5 am BST, o la medianoche ET, para Estados Unidos.

También es probable que la demo se publique en PlayStation Store, Nintendo eShop y Xbox Store al mismo tiempo, así que debemos comprobar las distintas tiendas digitales para estar seguros.

TE PUEDE INTERESAR: Descubre cómo lucirán los juegos en PlayStation 5 con Unreal Engine 5

Por lo que se ha compartido hasta ahora, los jugadores no necesitarán reservar el juego completo para tener acceso a esta nueva demo, incluso un mensaje de 2K explica: que todos los jugadores tendrán la oportunidad de comprobar cómo funciona el juego cuando se lance la demostración de NBA 2K21 el 24 de agosto para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.