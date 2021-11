NASA trabaja en problema que atascó al Hubble, su histórico telescopio espacial

Especialistas de la misión de la NASA continúan solucionando un problema con el telescopio espacial Hubble que hizo que entrara en un modo seguro de protección a fines del mes pasado.

Hubble entró automáticamente en modo seguro el 25 de octubre después de que se perdiera un lote de mensajes de sincronización.

La NASA dice que, por lo demás, el telescopio espacial está bien y que los instrumentos científicos del Hubble siguen en buen estado, pero las operaciones científicas normales tuvieron que cesar como resultado de la anomalía.

Sin estos mensajes de sincronización, los instrumentos de Hubble no pueden responder con precisión a las solicitudes y comandos de datos. Obviamente, eso no es ideal para un instrumento de precisión que orbita la Tierra a velocidades cercanas a las 17,000 millas por hora (27.400 km / h).

El telescopio espacial Hubble se encuentra atascado en 'modo seguro'.

Los miembros del equipo de la misión están en modo de resolución de problemas completo, mientras intentan originar el problema en el hardware responsable de controlar los instrumentos del Hubble, según una actualización de la NASA.

En particular, han puesto sus ojos en el circuito de la unidad de control, que genera los mensajes de sincronización y los comunica a los instrumentos del Hubble.

Los especialistas del equipo también están buscando soluciones alternativas eficaces. Han planteado la idea de alterar el software de vuelo por instrumentos de modo que pueda compensar los mensajes de sincronización perdidos y en el proceso no hacer que el telescopio vuelva al modo seguro.

Cualquier solución alternativa propuesta se probaría en simuladores terrestres para asegurarse de que la idea realmente funcione.

NASA trabaja en reparar problemas del Hubble

La NASA también ha estado trabajando con Hubble para ayudar con la resolución de problemas. El lunes 1 de noviembre, la NASA encendió la cámara de infrarrojos cercanos y el espectrómetro de objetos múltiples (NICMOS) del Hubble. Con NICMOS activo, el equipo puede recopilar más datos, incluida una medida de frecuencia potencial del error.

NICMOS ya no fue necesario una vez que la cámara de campo amplio 3 de Hubble estuvo disponible, y ha estado inactiva durante los últimos 11 años. Con NICMOS ahora encendido, el equipo tiene un instrumento no esencial para rastrear los mensajes perdidos, y no a expensas de tener que poner en riesgo las principales herramientas de Hubble.

No se han perdido mensajes de sincronización desde que se encendió NICMOS, según la NASA.

El progreso podría suceder pronto, ya que el instrumento Advanced Camera for Surveys (ACS) de Hubble podría comenzar las observaciones científicas a principios de la próxima semana. La NASA tomará una decisión al respecto el domingo después de una revisión de los datos más recientes.

ACS fue elegido como el primer instrumento en volver a estar en línea porque se ve menos afectado por los mensajes de sincronización perdidos, pero la NASA advierte que cualquier mensaje de sincronización perdido entre ahora y principios de la próxima semana podría influir en esta decisión.

Los especialistas están "procediendo con cautela para garantizar la seguridad de los instrumentos y evitar tensiones adicionales en el hardware", dijo la NASA. "Por lo tanto, solo ACS se utilizará en esta capacidad la próxima semana".

Independientemente, el análisis de la Unidad de Control continuará, ya que el equipo continúa buscando la causa de la anomalía. Y como se señaló, continuarán rumiando sobre esos posibles cambios de software.

Solo una vez que el equipo comprenda la frecuencia de la falla y desarrolle una línea de tiempo para la implementación del software, la NASA podrá formular un plan para devolver todos los demás instrumentos a las operaciones científicas.

Si la precedencia significa algo, probablemente no deberíamos preocuparnos. Hubble es el gato proverbial con nueve vidas, habiendo regresado del modo seguro muchas veces antes, más recientemente en marzo pasado. En igualdad de condiciones, el Hubble debería permanecer operativo durante la década de 2020 y quizás incluso hasta la década de 2030.

