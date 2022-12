NASA pospone caminata espacial para apoyar la investigación Soyuz

Agencia pospone caminata espacial para apoyar la investigación Soyuz

La NASA está retrasando dos días una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional para apoyar la investigación rusa sobre una fuga de refrigerante en una nave espacial Soyuz atracada allí.

En un comunicado a fines del 16 de diciembre, la NASA anunció que una caminata espacial de los astronautas Josh Cassada y Frank Rubio, previamente programada para el 19 de diciembre, se retrasaría hasta el 21 de diciembre. La caminata espacial es la segunda de dos planeadas para instalar un nuevo set. de paneles solares en la estación, después de uno el 3 de diciembre.

La NASA dijo que el aplazamiento permitiría a los controladores de vuelo usar el brazo robótico Canadarm2 de la estación para inspeccionar el exterior de la nave espacial Soyuz MS-22 atracada allí. Esa nave espacial sufrió una fuga de refrigerante a finales del 14 de diciembre, lo que canceló una caminata espacial rusa que estaba a punto de comenzar. La "mayoría" del refrigerante en ese circuito de la nave espacial se filtró a la 1:30 p.m. Este del 15 de diciembre, dijo la agencia.

La agencia espacial apoyará en la investigación de la fuga de la nave espacial Soyuz.

Tanto la causa de la fuga como su gravedad siguen siendo inciertas. Las observaciones de Canadarm2 están destinadas a aumentar las realizadas horas después de la fuga por el brazo robótico europeo adjunto al módulo Nauka en el segmento ruso de la estación. Según los informes, esas observaciones no fueron concluyentes para identificar la fuente de la fuga.

A pesar de la falta de información sobre el origen de la fuga, los funcionarios de Roscosmos han especulado que fue causada por el impacto de un micrometeorito. En una declaración del 16 de diciembre publicada por Roscosmos en Telegram, un servicio de redes sociales, Viktor Voropaev, ingeniero principal del Instituto Keldysh de Matemáticas Aplicadas, dijo que creía que el "principal sospechoso" era el impacto de un micrometeoide vinculado a la lluvia de meteoros Gemínidas. por la fuga. No ofreció ninguna otra evidencia para apoyar esa conclusión.

Roscosmos también negó un informe en los medios rusos el 16 de diciembre de que las temperaturas en la nave espacial Soyuz aumentaron hasta 50 grados centígrados después de la pérdida de refrigerante. En cambio, las temperaturas en la nave espacial rondan los 30 grados centígrados, lo que Roscosmos describió como solo un "cambio leve" y no representa una amenaza inmediata para la nave espacial o las personas en la estación.

NASA habla de la fuga de la nave Soyuz

La NASA, en su comunicado, señaló que Roscosmos realizó una prueba de un propulsor en la Soyuz el 16 de diciembre. "Los sistemas que se probaron eran nominales, y las evaluaciones de Roscosmos de sistemas Soyuz adicionales continúan", declaró la NASA. “Las temperaturas y la humedad dentro de la nave espacial Soyuz, que permanece acoplada al módulo Rassvet, se encuentran dentro de los límites aceptables”.

Si bien es posible que no haya peligro inmediato, persiste la preocupación de que la nave espacial no pueda regresar a la Tierra como está planeado actualmente en marzo de 2023. La Soyuz MS-22 se lanzó a la estación el 21 de septiembre con los cosmonautas Rubio y Roscosmos de la NASA, Sergey Prokopyev y Dmitri. petelín. La pérdida de refrigerante podría afectar no solo las condiciones de las personas a bordo durante su regreso a la Tierra, sino también los sistemas informáticos críticos para operar la nave espacial.

Las opciones incluyen operar tal cual, con la nave espacial y su tripulación regresando en marzo; un regreso anticipado de la Soyuz y su tripulación, dejando solo cuatro personas en la ISS hasta que se pueda lanzar una nueva Soyuz; o lanzar la próxima nave espacial Soyuz, Soyuz MS-23, sin tripulación para reemplazar a Soyuz MS-22. La última opción probablemente extendería la estadía de Prokopyev, Petelin y Rubio hasta que otra Soyuz esté lista para lanzar sus reemplazos.

En una publicación del 17 de diciembre en Telegram, Roscosmos dijo que los grupos de trabajo continúan investigando la fuga y hacen recomendaciones para los próximos pasos. Las decisiones sobre los próximos pasos están previstas para una reunión a finales de diciembre.

Roscosmos agregó que continúan los preparativos para el lanzamiento de Soyuz MS-23 en el cosmódromo de Baikonur. “Si es necesario, se puede acelerar para enviarlo a la ISS en una fecha anterior”.

