NASA lanzará cohete a Marte; hay pistas de VIDA en el planeta rojo

El jueves por la mañana, la NASA está programada para lanzar su próximo rover a Marte, el comienzo de una misión de un año para descubrir si el Planeta Rojo alguna vez alojó vida. El rover, llamado Perseverance, está equipado con instrumentos para buscar evidencia de antiguos microbios marcianos, pero su objetivo principal es excavar muestras y dejarlas en Marte, para que algún día puedan regresar a la Tierra para su estudio. Incluso hay un pequeño helicóptero a bordo llamado Ingenio.

El viaje de Perseverance a Marte es el cohete Atlas V, fabricado y operado por United Launch Alliance.

Los cohetes Atlas V han volado previamente cuatro misiones de la NASA a Marte, incluido el rover Curiosity, que aterrizó en el Planeta Rojo en 2012. Para este vuelo, el cohete está equipado con cuatro pequeños propulsores en su base para darle al vehículo un impulso extra durante su ascenso inicial y establecer la perseverancia en el camino a Marte.

El vehículo despegará del sitio de lanzamiento de ULA en Cabo Cañaveral, Florida, con el despegue programado para las 7:50 AM ET.

La compañía tiene una ventana de lanzamiento de dos horas, por lo que el Atlas V puede despegar hasta las 9:50 AM ET si es necesario.

Una vez que el cohete despegue, la cápsula que lleva al Perseverance tardará menos de una hora en separarse del Atlas V y comenzar su viaje. El rover tardará aproximadamente seis meses y medio en viajar al Planeta Rojo, llegando a Marte en algún momento de febrero de 2021.

Hasta ahora, el clima se ve bien para el lanzamiento, a pesar del hecho de que un huracán está en camino de tocar tierra en Florida este fin de semana. Hay un 80 por ciento de probabilidades de que las condiciones sean favorables para el lanzamiento el jueves, según el 45º Ala Espacial de la Fuerza Espacial, que supervisa las misiones fuera del Cabo.

Si Perseverance no se puede lanzar el jueves por la mañana, hay oportunidades para hacerlo todos los días hasta el 17 de agosto. Pero para la NASA, es bastante crucial que la perseverancia despegue este verano.

La ventana para lanzar a Marte solo se abre cada dos años, cuando la Tierra y el Planeta Rojo se acercan entre sí en sus órbitas alrededor del Sol. Si la NASA no puede lanzar este año, la agencia debe esperar hasta 2022 para volver a intentarlo.

Por ahora, todo parece encaminado para el lanzamiento. La cobertura de la NASA comenzará a las 7 a.m. ET, y la agencia hará una conferencia de prensa posterior al lanzamiento a las 11:30 a.m. ET si todo va bien.