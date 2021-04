NASA hace historia, helicóptero Ingenuity realiza y completa primer vuelo en Marte

El 19 de abril de 2021 será recordado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, como el día en que el hombre hizo volar su primer helicóptero Ingenuity en otro planeta, Marte.

Originalmente el vuelo del Ingenuity estaba programado para el 11 de abril, sin embargo se detectó un problema de secuencia de comandos cuando el helicóptero pasó por un sistema de comprobaciones previas al vuelo con su software.

Pero tras recibir el 16 de abril datos que mostraban que el helicóptero completó con éxito su prueba de giro rápido después de emplear un ajuste de secuencia de comando, se procedió a planear su primer vuelo para el 19 de abril.

La NASA informó que el helicóptero Ingenuity completó con éxito su vuelo histórico en Marte y aterrizó de manera segura en la superficie.

Primer helicóptero en volar Marte: El Ingenuity

El primer vuelo controlado y con motor en otro planeta tuvo lugar a las 3:34 am ET. Y a diferencia de cuando el compañero de viaje del helicóptero, el rover Perseverance, aterrizó en Marte el 18 de febrero, hubo un poco de espera para saber cómo le fue al helicóptero en su intento.

El equipo de helicópteros estaba en el control de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, la madrugada del lunes para recibir y analizar los primeros datos del intento de vuelo del Ingenuity.

Primero apareció una imagen en blanco y negro de menor resolución de la cámara de navegación del helicóptero.

La cobertura en vivo comenzó en el sitio web de la agencia, NASA, el lunes por la mañana a las 6:15 am ET, poco antes de la confirmación del éxito del vuelo a las 6:46 am.

La Verdad Noticias, a través de la confirmación realizada por la NASA en su transmisión en vivo, supo que el helicóptero Ingenuity voló de forma autónoma a través de la fina atmósfera marciana, sin la ayuda de sus equipos en la Tierra.

"Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta", dijo MiMi Aung, gerente de proyectos de Ingenuity en JPL. "Hemos estado hablando de nuestro momento de los hermanos Wright en otro planeta durante tanto tiempo. Y ahora, aquí está".

