NASA capta el momento en el que una estrella supergigante roja explota

La NASA logró captar gracias al trabajo conjunto de varios observatorios y el telescopio Hubble, el momento exacto en el que una estrella supergigante roja colapsó por su propia gravedad y explotó en una supernova.

Esta es la primera vez que un equipo internacional de astrónomos logró documentar "una visión en tiempo real" y "sin precedentes de los primeros momentos de la desaparición cataclísmica" de un cuerpo celeste de este tipo, afirmaron en un comunicado.

El telescopio Hubble de la NASA fue la que captó la supernova SN 2020fqv, descubierta en abril del 2020 en las galaxias Mariposa, situada a unos 60 millones de años luz en la constelación de Virgo.

Miembros de la NASA observaron el impresionante momento

Así fue como explotó la gran estrella y se volvió una supernova/Foto: RT

La supernova también fue observada simultáneamente por el proyecto Zwicky Transient Facility del Observatorio Palomar en San Diego y por el Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), un satélite de la NASA diseñado principalmente para descubrir exoplanetas.

Tras el hallazgo, científicos de varios observatorios y centros de investigación apuntaron hacia la supernova sus telescopios, incluido el Hubble, logrando sondear el material muy cercano que fue expulsado por la estrella en el último año de su vida, observaciones que arrojan nueva luz sobre los procesos que ocurrieron justo antes de la muerte de la supergigante roja.

"Rara vez llegamos a examinar este material circunestelar tan cercano, ya que solo es visible durante muy poco tiempo, y normalmente no empezamos a observar una supernova hasta al menos unos días después de la explosión", explicó Samaporn Tinyanont, autor de la investigación a publicarse en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Astrónomos por primera vez vieron “la muerte” de una estrella en tiempo real

El Hubble fue uno de los aparatos empleados para captar la muerte de la estrella/Foto: Xataka

Por su parte, el TESS proporcionó a los investigadores imágenes del sistema galáctico tomadas cada 30 minutos desde días antes de la explosión, así como mientras ocurría y de varios días posteriores. La información obtenida fue complementada con los datos recopilados por el Hubble de la estrella desde la década de 1990.

"Antes hablábamos de las supernovas como si fuéramos los investigadores de la escena del crimen, cuando aparecíamos después del hecho y tratábamos de averiguar qué le había pasado a esa estrella (…) Esta es una situación diferente porque sabemos lo que está pasando y realmente vemos la muerte en tiempo real", comentó Ryan Foley, coautor de la publicación.

"Ahora tenemos toda esta historia sobre lo que le ocurrió a la estrella en los años anteriores a su muerte, al momento de la muerte, y luego las consecuencias de esta", detalló el experto. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la NASA seguirá con sus investigaciones sobre estos eventos en el espacio exterior.

